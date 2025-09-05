Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σε οικισμούς των Αχαρνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το πρωί της Τετάρτης.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης και κράνους, έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο., έλλειψη καθρεπτών και σιγαστήρα κ.α.

Αφαιρέθηκαν συνολικά 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 3 οχήματα.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, αποξηλώθηκαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών, ενώ από έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καταγραφικό μηχάνημα μαζί με 13 κάμερες, μαχαίρι καθώς και εξάρτημα που χρησιμοποιείται για κλοπές οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.