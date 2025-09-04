«Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε πέθανε η μανούλα, το αγόρι δεν μιλούσε γιατί ήταν μικρούλι» συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια, όπου το βράδυ της Τετάρτης, μια 35χρονη, αφού γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν ο σύζυγος της γυναίκας επέστρεψε στο σπίτι τους και την είδε μαζί με το νεογνό να κείτονται νεκροί στο πάτωμα.

«Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους άγγιξα ήταν όλοι παγωμένοι», είπε ο σύζυγός της.

«Κάναν λίγο ΚΑΡΠΑ δεν γινόταν τίποτα αυτό. Κατεβαίνει και ο άντρας της με τα πιτσιρίκια κλαμένος δεν έβγαζε κουβέντα. Όταν κατέβηκε ‘’τι έγινε Γιώργο’’ τον ρώτησα μου λέει ‘’άστα κυρία Γιώτα έχασα την Ειρήνη, αυτό ήταν έχασα την κοπέλα μου’’. Πήρε τα πιτσιρίκια, τα ταΐσαμε εδώ πέρα, τους δώσαμε από ένα κρουασάν. Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε πέθανε η μανούλα, το αγόρι δεν μιλούσε γιατί ήταν μικρούλι»

Η φοβία με τους γιατρούς – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα είχε φοβία με τους γιατρούς.

«Δεν είχε καλή σχέση με τους γιατρούς. Είχε κρυώσει όμως, είχε κρυώσει η κοπέλα και φέραν τον παθολόγο ξαφνικά της έδωσε ένα χαπάκι να πίνει» λέει γειτόνισσα της 35χρονης.

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήτανε μια χαρά. Γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή», είπε ο σύζυγός της.

Φως στις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου της 34χρονης γυναίκας και του νεογνού της αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.