Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 3/9 στα Πατήσια όπου νεκρή μέσα σε διαμέρισμα βρέθηκε μία γυναίκα έχοντας δίπλα της το επίσης νεκρό βρέφος της.

Η 34χρονη γυναίκα φαίνεται να είχε μόλις γεννήσει στο σπίτι της και μάλιστα να ήταν αυτή η οποία είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο καθώς κοντά της είχε ένα ψαλίδι.

Τη γυναίκα και το νεογνό εντόπισε ο σύζυγος της 34χρονης και πατέρας του μωρού ενώ, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 4/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία στα Πατήσια

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα η γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει επίσης μόνη της στο σπίτι και τα άλλα δύο παιδιά της.

Αναμονή για την ιατροδικαστική

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ιατροδικαστής και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.