Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Σκρα, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει πρόωρα, ενώ ο ομφάλιος λώρος ήταν κομμένος με ψαλίδι.

Όπως είπε ο σύζυγος της γυναίκας στους αστυνομικούς, γύρισε και βρήκε τη μητέρα και το βρέφος νεκρούς. Η γυναίκα φαίνεται πως δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν όταν ξεκίνησε ο πρόωρος τοκετός.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και άλλα δύο ανήλικα παιδιά που είναι καλά στην υγεία τους. Μαζί με τον μπαμπά τους προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ.

Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι ότι προσπάθησε να γεννήσει μόνη της και βρήκε τραγικό θάνατο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.