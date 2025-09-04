Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια την Τετάρτη, όταν μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, μαζί με το νεογέννητο βρέφος της, το οποίο είχε μόλις γεννήσει μόνη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τη γυναίκα και το βρέφος εντόπισε ο σύζυγός της, ο οποίος έλειπε από το σπίτι και γύρισε νωρίτερα από τη δουλειά, επειδή ανησύχησε, καθώς δεν σήκωνε το τηλέφωνό της.

Μάλιστα, στο σπίτι, όταν η γυναίκα γεννούσε το βρέφος, μόνη της, βρίσκονταν και τα άλλα δυο παιδιά της, που είναι πέντε και τριών ετών.

Ο σύζυγός της τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα, με το βρέφος -επίσης νεκρό- δίπλα της, και προσπάθησε να την επαναφέρει κάνοντας ΚΑΡΠΑ μαζί με μια γειτόνισσα, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η γυναίκα, δυστυχώς, κατέληξε.

Δεν πήγαινε σε γιατρούς η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το βρέφος της στα Πατήσια

Συγγενείς της άτυχης γυναίκας έδωσαν κατάθεση στις Αρχές και, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως το ζευγάρι δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να μην ήθελε επαφές με γιατρούς και να μην ήταν υπό παρακολούθηση γυναικολόγου τους τελευταίους μήνες, γεγονός που μπορεί να οδήγησε στην άγνοιά της σχετικά με την ακριβή ημερομηνία του τοκετού – ο οποίος ενδέχεται να ήταν πρόωρος, με αποτέλεσμα εκείνη να πανικοβληθεί.

Οι αστυνομικοί μίλησαν με το 5χρονο παιδί, που ήταν μάρτυρας του τραγικού περιστατικού, το οποίο τους είπε πως η μητέρα του αιμορραγούσε και, έπειτα, γέννησε και πήγαν στο μπάνιο να πλύνουν το βρέφος.

Μόνη της φέρεται να είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της

Πάντως, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της γυναίκας αλλά και στο βρέφος αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες θανάτου τους.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μόνη της στο σπίτι.