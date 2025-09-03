«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα και τη βρήκα νεκρή» φέρεται να είπε ο σύζυγος της γυναίκας που άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Σκρα, στα Πατήσια, μαζί με το έμβρυο.

Η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει πρόωρα, ενώ ο ομφάλιος λώρος φέρεται να ήταν κομμένος με ψαλίδι.

Η γυναίκα φαίνεται πως δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν όταν ξεκίνησε ο πρόωρος τοκετός.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και άλλα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 3 και 5 ετών, που είναι καλά στην υγεία τους. Μαζί με τον μπαμπά τους προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ.

Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι ότι προσπάθησε να γεννήσει μόνη της και βρήκε τραγικό θάνατο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

«Και τα άλλα παιδιά τα γέννησε στο σπίτι»

«Λυπήθηκα πολύ για την Ειρήνη, ήταν ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Για μένα δεν έπρεπε να την αφήσουν που ήταν έγκυος στο σπίτι. Έπρεπε να έχει κάποιον δίπλα της. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πολύ γιατί άφησε δύο παιδάκια στον δρόμο. Ο αδερφός της μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, ότι ήταν λίγο κρυωμένη και ήταν στον μήνα της να γεννήσει. Ο σύζυγος δούλευε. Ο αδελφός της μου είπε ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της. Ήταν καλός άνθρωπος, πολύ ευγενική. Και τα προηγούμενα παιδιά, έμαθα, στο σπίτι τα γέννησε» δήλωσε γειτόνισσα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στα Πατήσια.