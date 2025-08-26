Το καλοκαίρι της στη φυλακή πέρασε η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία έχει επιλέξει την απομόνωση και τη σιωπή. Η 25χρονη, που έχει ομολογήσει τις δολοφονίες των τριών βρεφών και της αδερφής της, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αποκαλύψεις και σύμφωνα με τον δικηγόρο της θα μιλήσει για πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη μοιράζεται το κελί με άλλες δύο συγκρατούμενες και προαυλίζεται μόνη της μέσα στην φυλακή και όχι στο προαύλιο.

Την έχουν επισκεφτεί μόνο δύο συγγενείς και ο δικηγόρος της

Όλο αυτό το διάστημα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 26/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» τα μοναδικά επισκεπτήρια τα οποία είχε η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν από τον δικηγόρο της και τους θείους της, τον αδελφό δηλαδή του πατέρα της και την σύζυγο του που της πήγαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα.

«Η κατάσταση στη φυλακή έχει εξομαλυνθεί»

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής η κατηγορούμενη τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στις φυλακές είχε κάποια μικρά επεισόδια, όμως όπως επεσήμανε τώρα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

«Πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη» τόνισε ο δικηγόρος της και επεσήμανε πως μέσα στο προσεχές διάστημα θα αποκαλύψει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει εμπλοκή στον θάνατο του βρέφους.