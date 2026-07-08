Ο Κώστας Μπακογιάννης επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής, πραγματοποιώντας δύο ακόμη άλματα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτηση και συνοδευτικό οπτικό υλικό. Συγκεκριμένα, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας γνωστοποίησε ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης, πραγματοποιώντας μάλιστα δύο ακόμα άλματα από C-130 ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας.



«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια», σημειώνει ο ίδιος σε ανάρτηση, επισυνάπτοντας παράλληλα φωτογραφίες και βίντεο από την επανεκπαίδευσή του.



«Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας», προσθέτει ο Κώστας Μπακογιάννης και καταλήγει: «Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση».

Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.



Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα… pic.twitter.com/utObmN8bmV — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) July 8, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για την επανεκπαίδευσή του:



«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια. Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα. Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση»

Η δημοσιοποίηση των βίντεο και των φωτογραφιών ενισχύει το μήνυμα για την εφεδρεία ως γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνία και τις στρατιωτικές δομές, ενώ αναδεικνύει προσωπικές επιλογές δημόσιων προσώπων που επιδιώκουν να συνδυάσουν δημόσιο ρόλο και ενεργή συμμετοχή στην άμυνα.