Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και τυχόν ηθικών αυτουργών, των εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνονται τόσο στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ανασύνθεση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε υλικά που έχουν συλλεχθεί από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπως κομμάτια μονωτικής ταινίας, τα οποία εξετάζονται για πιθανά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει τεθεί μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης για τους εμπρησμούς

Ξεκάθαρη είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στο τραγικό γεγονός που έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία, τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, το όνομα της οποίας μπήκε στη λίστα των θυμάτων τρομοκρατίας.

«Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι “παρέμβαση” είναι δολοφονική ενέργεια», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού. Ο ίδιος, πάντως, υπενθύμισε ότι «Αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απυρόβλητο».

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένοι να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι δράστες, και έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα ποιος καλλιέργησε, έστω και άθελά του, το έδαφος πάνω στο οποίο άνθισε αυτή η κουλτούρα ανοχής στη βία.

Άλλωστε, όπως έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, η δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων είναι βούτυρο στο ψωμί των ακραίων.