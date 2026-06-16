Τις θετικές εξελίξεις για την τομέα των υδρογονανθράκων και για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μίλησε το πρωί της Τρίτης 16/6 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο “ραντάρ” μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών».

Σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Συνδέσεις» και το ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εξέλιξη αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron για ακόμη ένα θαλάσσιο οικόπεδο στην Ελλάδα, με την απόκτηση σημαντικού ποσοστού σε ένα εξ αυτών και δικαιώματα πρώτης ανάπτυξης. «Δείχνει ότι η χώρα μας ενδιαφέρει και ότι η περιοχή αυτή έχει πιθανότητες εμπορικής εκμετάλλευσης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί υψηλό κόστος και τεχνογνωσία, με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 2027 – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, στην περιοχή «Ασωπός», βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο έργο όπως εξήγησε αποτελεί το πιο ώριμο στάδιο ερευνών, ενώ δεύτερο είναι το «οικόπεδο 10».

«Το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 έως 4 δισ. ευρώ.

Σε αυτό το σενάριο, τα δημόσια έσοδα για τη χώρα θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προερχόμενα από φορολογία και λοιπά έσοδα που συνδέονται με την παραγωγή, με το ποσοστό να εκτιμάται στο 38% με 40% των κερδών» είπε.

Ενεργειακή αυτονομία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ.

Επίσης, τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα.

Συνδυασμός υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών

Απαντώντας σε ερωτήματα για τη σχέση υδρογονανθράκων και πράσινης ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα. Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές – ήλιο, άνεμο, υδροηλεκτρικά αλλά και πιθανά κοιτάσματα – ώστε να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία.

Διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν αναιρεί τη στόχευση για βιώσιμη ανάπτυξη και απανθρακοποίηση, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο παραμένει αναγκαίο για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

Αύξηση των ΑΠΕ και ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ήδη τριπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας από τα 6,3 GW στα 18 GW, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν περίπου 3 GW.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η χώρα υστερεί στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που οδηγεί σε απώλειες, ιδιαίτερα της ενέργειας που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες από τον ήλιο. Όπως είπε, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνδεδεμένες στο δίκτυο, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει τα πρώτα έργα, με στόχο να φτάσουν τα 700-800 MW έως το τέλος του έτους και τα 1,2-1,4 GW έως το 2027.

Η αποθήκευση, όπως τόνισε, είναι κρίσιμη τόσο για την αξιοποίηση της περίσσειας ενέργειας όσο και για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Τιμές ενέργειας και διεθνείς εξελίξεις Αναφερόμενος στις τιμές ενέργειας, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις αυξήσεις που προκάλεσαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως εξήγησε, η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα περιόρισε τη μετακύλιση των αυξήσεων στους καταναλωτές.

Ελληνοτουρκικά και ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την εργαλειοποίηση της ενέργειας.

Όπως σημείωσε, η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, επισημαίνοντας ότι πρακτικές εκβιασμού δεν είναι αποδεκτές στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Καθυστέρηση στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και επανεκκίνηση

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο υπουργός αναγνώρισε καθυστερήσεις λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στην κυπριακή πλευρά, ωστόσο τόνισε ότι το έργο επανεκκινείται, με την εμπλοκή ευρωπαϊκών θεσμών για την επικαιροποίηση και προώθησή του.

ΑΔΜΗΕ: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα δίκτυα

Κλείνοντας ο υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Όπως είπε, το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51%, ενώ η συμμετοχή ιδιωτών αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στον ρόλο των δικτύων ως κρίσιμης υποδομής.