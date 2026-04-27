Η εμπειρία της νοσηλείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και η επαφή με το προσωπικό της πρώτης γραμμής βρέθηκαν στο επίκεντρο του μηνύματος που επέλεξε να μοιραστεί η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή στο σπίτι της, η σύζυγος του πρωθυπουργού θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας, βασιζόμενη σε όσα έζησε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας με την υγεία της.

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ» έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα»

Η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 17 Απριλίου με έντονο κοιλιακό άλγος, παρέμεινε υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για αρκετά εικοσιτετράωρα. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη προσέγγιση των εργαζομένων, πέρα από το ιατρικό κομμάτι της θεραπείας.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

Η σύζυγος του πρωθυπουργού περιέγραψε τη συναισθηματική στήριξη που έλαβε τις κρίσιμες στιγμές, σημειώνοντας πως: «Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι».

Η δύναμη του ΕΣΥ

Η πολυήμερη παραμονή της στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε με το εξιτήριο που έλαβε στις 25 Απριλίου. Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μαρέβα Μητσοτάκη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό της, καταλήγοντας πως το δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί στήριγμα για κάθε πολίτη.

«Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» κατέληξε στην τοποθέτησή.