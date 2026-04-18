Σε νέα φάση έχει μπει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις εξελίξεις να είναι από χθες καταιγιστικές και με την Αθήνα να μην μένει αμέτοχη.

Ο πρωθυπουργός έχει επιδοθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο ο οποίος ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης με την επικοινωνία που είχε τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Γιόζεφ Αούν στον απόηχο της επίτευξης εκεχειρίας 10 ημερών.

Οι επαφές

Ακολούθησε η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην άτυπη σύνοδο που συγκάλεσαν η Γαλλία και η Βρετανία με δεκάδες ηγέτες προκειμένου να αποφασιστεί κοινή γραμμή όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ.

Και σε μια κρίσιμη καμπή για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Αθήνα επιβεβαίωσε εκ νέου τον ρόλο της ως αξιόπιστος συνομιλητής και γέφυρα σταθερότητας μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Και ενώ οι εξελίξεις παράλληλα έτρεχαν και ανακοινωνόταν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ όσο θα διαρκέσει η εκεχειρία, το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου περνούσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Οι διπλωματικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη έκλειναν με την υποδοχή στην Αθήνα του Αντιπροέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ Σεΐχ.

Το κλίμα της συνάντησης καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις θετικές ειδήσεις που έφτασαν από το μέτωπο του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις στα Στενά του Ορμούζ. Η διασφάλιση ότι το κομβικό αυτό πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, απαλλαγμένο από αυθαίρετα τέλη διέλευσης ή τεχνητά εμπόδια, αποτελεί «ανάσα» για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

«Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του εμπορίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα —μια χώρα με ηγετική παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία— στην τήρηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την επίτευξη της 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σημαντική εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικότερη αποκλιμάκωση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, μια πρακτική που η Αθήνα πάγια υποστηρίζει ως τη μοναδική οδό για τη διευθέτηση διαφορών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να περάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα στην επόμενη φάση του. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει οριακή, και η ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει το περιθώριο περαιτέρω κωλυσιεργίας. Άλλωστε η χώρα μας θέλει να παίξει ρόλο στην επόμενη ημέρα.

Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η σταθερότητα δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Η πρόοδος στα Στενά του Ορμούζ ή στον Λίβανο πρέπει να συνοδευτεί από μια δίκαιη και οριστική λύση στο Παλαιστινιακό, προκειμένου η ευρύτερη περιοχή να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της βίας.