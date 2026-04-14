«Μέσα στην απελπισία του ο Μακάριος Λαζαρίδης, που το παίζει πτυχιούχος Δημοσίου Πανεπιστημίου ενώ δεν είναι, έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.



«Τέτοιες χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμοί δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο», υπογραμμίζει, διαμηνύοντας πως «από σήμερα, το ψέμα έχει όνομα και επίθετο: Μακάριος Λαζαρίδης».



«Όνομα και επίθετο έχει και η υποκρισία: Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του, είτε είναι αριστερός, είτε δεξιός, είτε είναι κεντρώος, ντρέπεται για τη σημερινή δημόσια παρουσία του Λαζαρίδη», προσθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και καταλήγει:



«Όλα τα άλλα είναι η “αριστεία” της τοξικότητας και του επιτελικού κράτους των ανύπαρκτων προσόντων».