«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, σημειώνοντας τα επόμενα βήματα για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό.

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok.

«Με όση βεβαιότητα μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Θα πρέπει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν».

Την ίδια ώρα, προανήγγειλε «υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν», ενώ γνωστοποίησε ότι «η κύρωση θα επιβάλλεται στις έδρες τους».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Σχολίασε, ωστόσο, ότι λόγω της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς «κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον μηχανισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας».

Σχετικά με τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, ανέφερε ότι «πρακτικά μπορεί να γίνει μια καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον υπεύθυνο εθνικό φορέα για τη λειτουργία του της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έπειτα, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα της Ιρλανδίας, όπου οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν έδρα, και παράλληλα ειδοποιείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Εάν την ώρα που ζητηθεί από την πλατφόρμα η επιβεβαίωση της ηλικίας, το παιδί πάρει το κινητό του γονιού του και δώσει τα στοιχεία του, τότε προφανώς το παιδί θα συνεχίσει να έχει λογαριασμούς. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές από Σεπτέμβριο», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ευρωπαϊκή διαβούλευση

Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, μετά τις ανακοινώσεις και την εξειδίκευση των μέτρων που έγιναν την Τετάρτη θα ακολουθήσει τρίμηνη διαδικασία ευρωπαϊκής διαβούλευσης (TRIS). Ο ερχομός του νομοσχεδίου στην ελληνική Βουλή και η ψήφισή του θα γίνουν το καλοκαίρι του 2026, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει εντατική εθνική διπλωματική προσπάθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τελευταίο βήμα θα είναι η έναρξη της εφαρμογής στις αρχές του επόμενου έτους.