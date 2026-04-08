«Εμείς οι βουλευτές ζητήσαμε την άρση της ασυλίας μας από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς εντολή στους βουλευτές για το τι να ψηφίσουν, ο καθένας έχει το δικαίωμα της βούλησης και της έκφρασης. (…) Πιστεύω ότι ο κάθε βουλευτής θα ψηφίσει με βάση τη συνείδησή του», είπε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, σε δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 8 Απριλίου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ανέφερε ότι «Αυτά για τα οποία κατηγορούνται βουλευτές αγγίζουν τον πυρήνα των καθηκόντων και της πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Μπορεί να υποκρίνεται το πολιτικό και μιντιακό σύστημα ότι πρώτη φορά ακούει ότι σε έναν Οργανισμό που δεν ήταν σωστός, δεν λειτουργούσε καλά, ήταν προβληματικός, παρενέβη κάποιος βουλευτής με ένα τηλέφωνο για να δικαιωθεί το δίκαιο αίτημα ενός πολίτη».

«Συζητάμε ότι άνθρωποι βρέθηκαν σε προβληματική θέση εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας ενός κανονισμού. Άνθρωποι βρέθηκαν στη μέγγενη της γραφειοκρατίας ενός Οργανισμού, διότι δεν υπήρχαν σταθεροί κανονισμοί».

«Εγώ τηλεφώνησα για ένα ζευγάρι νέων αγροτών το οποίο είναι κάτοικοι γης με ενοικιαστήριο από τον παππού τους, τότε, ο οποίος πέθανε την ίδια χρονιά. Είναι σήμερα κληρονόμοι αυτού του κτήματος -οι ίδιοι άνθρωποι για τους οποίους τηλεφώνησα- και έχουν πραγματικά ζώα όχι εικονικά βοσκοτόπια που χρησιμοποίησαν όσοι κατασπάραξαν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τηλεφώνησα για πραγματικό περιστατικό».

«Αν μου πει σήμερα κάποιος ότι αυτοί για τους οποίους τηλεφώνησες δεν έχουν πραγματική έκταση, ο παππούς τους αρχικά και στη συνέχεια οι ίδιοι, ότι δεν είχαν πραγματικά ζώα, εγώ θα παραιτηθώ σήμερα από τη βουλευτική μου έδρα. Επιτέλους πρέπει να συζητάμε επί της ουσίας, όχι τυπικά και για εντυπώσεις σε αυτή τη χώρα», συμπλήρωσε ο ίδιος.