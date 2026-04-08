Να μην πέσει στην παγίδα της άκρατης σκανδαλολογίας και στη δίνη μιας μονοθεματικής επικαιρότητας επιχειρεί η κυβέρνηση προχωρώντας με τα θέματα της καθημερινότητας και παράλληλα δεν υποτιμά, το αντίθετο, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναταράξεις στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε συζήτηση για την οδική ασφάλεια που οργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άκουσε τους πολίτες αλλά και περιέγραψε πόσο μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του επιχειρείται να αλλάξει προς το καλύτερο η οδική μας συμπεριφορά.

Αυτό που τονίζουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μόνο στόχο έχουν την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, δείχνοντας ένδεια σε εναλλακτικές προτάσεις για τα ζητήματα της καθημερινότητας, η κυβέρνηση θεσμικά και με σοβαρότητα βάζει στο τραπέζι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν νοοτροπίες δεκαετιών σε μια σειρά θεμάτων, από την οδική ασφάλεια έως το πελατειακό κράτος και το ρουσφέτι.

Αυτή την τακτική θα συνεχίσει και για το επόμενο διάστημα έως τις κάλπες του 2027, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2023.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την αλήθεια και όχι τη στρεβλή εικόνα που παρουσιάζεται, θυμίζουν ότι από την πρώτη θητεία της ΝΔ από το 2019, έχουν υλοποιηθεί πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις, εξαλείφοντας το περιθώριο ανθρώπινης παρέμβασης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα προνομιακής μεταχείρισης και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Από το μέσον ώστε να εξασφαλιστεί κλίνη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως την απονομή των συντάξεων και πλέον τις αγροτικές επιδοτήσεις, όλα πλέον γίνονται με διαφάνεια μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που είναι απρόσωπες.

Θέλοντας λοιπόν να συνεχίσουν απερίσπαστοι το κυβερνητικό έργο και προκειμένου να πάψει η ανθρωποφαγία που βιώνουν στον μέγιστο βαθμό υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, ζητούν να πάρουν όλοι αποστάσεις από το θέμα των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και να εξεταστούν μία μία όλες οι υποθέσεις χωριστά και χωρίς καθυστερήσεις και καλούν την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί όπως της αρμόζει, δηλαδή με θεσμικό τρόπο.

Ζητούν να:

Σταματήσουν οι διαρροές των δικογραφιών – οι οποίες όπως σημειώνουν δεν είναι απαραίτητο να γίνονται από κάποιον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Να κινηθεί γρήγορα η Δικαιοσύνη για να αποφευχθούν παραγραφές. Όπως εξηγούν, οφείλει η Δικαιοσύνη να τρέξει τις διαδικασίες, γιατί επειδή για την πλειονότητα των περιπτώσεων μιλάμε για πλημμελήματα, υπάρχει πενταετής παραγραφή, εκτός αν εντός πενταετίας επιδοθεί στον ύποπτο το κλητήριο θέσπισμα και στη συνέχεια αν παραπεμφθεί.

Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή που μιλάμε για πράξεις του 2021, θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο, το αργότερο τον Σεπτέμβριο, να έχει καταλήξει η Δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα παραπέμψει στο ακροατήριο κάποιους εκ των εμπλεκομένων ή θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο μέσω διατάξεως.

Όσον αφορά δε στη συμμετοχή των αναφερόμενων βουλευτών στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του εν ενεργεία Πρωθυπουργού.