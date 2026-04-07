«Θα καταθέσω υπόμνημα και ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να γίνει γρήγορη διερεύνηση για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να φανεί τι έχει γίνει πραγματικά», τόνισε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο βουλευτής φέρεται να παρενέβη άμεσα υπέρ συγκεκριμένου παραγωγού, ώστε να εξασφαλίσει επιδότηση, παρά το γεγονός ότι η αίτησή του είχε ήδη απορριφθεί από το σύστημα.

Όπως ανέφερε ο κος Σκρέκας στο MEGA, η πρόθεσή του ήταν η αποκατάσταση ενός νόμιμου λάθους σε έναν πραγματικό αγρότη, ο οποίος δεν είχε πληρωθεί τη συνδεδεμένη ενίσχυση λόγω λάθος καταχώρησης στο τιμολόγιο των σπόρων του.

«Εκεί έχουμε έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματικές καλλιέργειες, ο οποίος έχει καλλιεργήσει βαμβάκι και από λάθος καταχώρηση του τιμολογίου, το οποίο είχε παραδώσει στον σύμβουλο γεωπόνου του, δεν έχει πληρωθεί τη συνδεδεμένη. Επειδή ο σύμβουλος, ο οποίος καταχώρησε το τιμολόγιο αγοράς των σπόρων, καταχώρησε δύο από τις τρεις ποικιλίες και η τρίτη είναι στο ίδιο τιμολόγιο. Υπήρξε ένα σφάλμα και δεν μπορούσε να πληρωθεί», είπε.

«Εγώ λοιπόν δεν παροτρύνω. Ζητώ τη διερεύνηση αν μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα τι έκανε, πώς το έκανε, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Εμένα εκείνο το οποίο με ενδιέφερε είναι να διερευνήσω αν μπορεί να αποκατασταθεί ένα λάθος. Στο διάλογο δεν έχω παροτρύνει, δεν έχω πει κάνε κάτι. Εγώ απαντώ συμπερασματικά. Ούτε είπα “κάνε κάτι”, ούτε πώς να το κάνει, ούτε κάν’ το, ούτε οτιδήποτε. Εγώ απαντώ συμπερασματικά».

«Τι σημαίνει ρουσφέτι; Έχει και το στοιχείο της χάρης. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στα γραφεία μας, οι οποίοι δε ζητάνε χάρες, ζητάνε αποκατάσταση ενός δίκαιου αιτήματος. Έχουμε έναν αγρότη, ο οποίος κάνει μία αίτηση θεραπείας και λέει “έχω ένα τιμολόγιο. Στο ίδιο τιμολόγιο έχω τρεις ποικιλίες με τα αντίστοιχα κιλά και ο γεωπόνος σύμβουλος μου καταχώρησε μόνο τις δύο και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορώ να λάβω τη συνδεδεμένη”. Και ρωτάω “μπορείς να δεις αν μπορεί να διορθωθεί το λάθος, να αποκατασταθεί η πραγματικότητα, όχι να παραποιηθεί”».

«Εγώ ελέγχομαι, δεν κατηγορούμαι. Ελέγχομαι για τη διερεύνηση, η οποία ζήτησα να γίνει, αν μπορεί να αποκατασταθεί το λάθος. Να αποκατασταθεί, δηλαδή, η πραγματική εικόνα του χωραφιού. Ο ρόλος του βουλευτή, πέρα από κοινοβουλευτικός, έχει ένα πολιτικό γραφείο που έρχονται άνθρωποι. Κακώς έρχονται όταν αφορά τη διοίκηση, γιατί θα έπρεπε η διοίκηση να το έχει λύσει».

Όπως ανέφερε ο βουλευτής, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι πρόοδος για την πάταξη τέτοιων φαινομένων, ενώ τόνισε πως ζητά την άρση της ασυλίας του και τη γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης.