Για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος το πρωί της Μεγάλης Τρίτης τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολη».

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» δήλωσε πως το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. «Το πλήρωμα» όπως εξήγησε θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί ο Γιάννης Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.

Ο Γιάννης Λοβέρδος επίσης σημείωσε ότι το Άγιο Φως είναι η ψυχή των Ελλήνων την περίοδο του Πάσχα. Υπογράμμισε δε πως «συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και ψυχολογικά».

«Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας», συμπλήρωσε.