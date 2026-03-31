Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τη δίκη των Τεμπών και τα μέτρα στήριξης που έχουν οι Έλληνες πολίτες στη διάθεση τους, εν μέσω του κύματος ακρίβειας, μετά το ξεκίνημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες, αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό έχει να κάνει ότι σεβόμαστε τον ανθρώπινο πόνο, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να δίνει το χέρι, και όχι να κουνάει το δάχτυλο».

Με αφορμή αναφορές σχετικά με στατιστικούς δείκτες του κ. Φάμελλου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τους δείκτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «λένε ανθρώπινες ιστορίες», χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ που είναι «υπέρ των αποτελεσμάτων αλλά κατά οποιονδήποτε αλλαγών».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Πιερρακάκης, μίλησε για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ αμόλυβδης και diesel. «Τα μέτρα στήριξης με την επιδότηση στο ντίζελ και το fuel pass είναι στοχευμένα μέτρα για να βοηθήσουν περισσότερο τους πολίτες που το έχουν ανάγκη».

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι χρειάζεται η σωστή κίνηση τη σωστή στιγμή, ενώ αν χρειαστούν θα ληφθούν και άλλα.