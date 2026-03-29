Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο περιθώριο του 4ου Τακτικού Συνεδρίου ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο με απαντήσεις σε σύντομες ερωτήσεις νέων συνέδρων για τις προτιμήσεις του.

Με χαλαρή διάθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχθηκε την πρόκληση «Μια ερώτηση για τον Πρόεδρο» και απάντησε σε όλα…

Ερωτηθείς πόσους καφέδες είχε πιει την ημέρα του συνεδρίου, απάντησε πως «κάθε μέρα πίνω πολλούς καφέδες», ενώ στο δίλημμα «σκαρπίνια ή sneakers» έδειξε ότι προτιμά τα σκαρπίνια.

Στην ερώτηση αν προτιμά scroll στο TikTok ή ενημέρωση από sites, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως «σκρολάρει μεταξύ των sites», ενώ για το emoji που χρησιμοποιεί στα WhatsApp groups του κόμματος έδειξε ένα προσωπικό avatar-emoji.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο του βίντεο ήταν η αναφορά στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Όπως είπε, ήταν ένα «όχι», απαντώντας σε μήνυμα της μητέρας του, Πόπης, η οποία τον ρωτούσε αν ήθελε να του ετοιμάσει «λίγο ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημέρι.

Σε πιο πολιτικό ύφος, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «red flag» του στην πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το να μην είναι green flag». Στην ερώτηση τι ακολουθεί μετά την ομιλία, «βρώμικο ή ξεκούραση;», η απάντησή του ήταν λακωνική: «Δίαιτα».

Το βιντεάκι ολοκληρώνεται με την ερώτηση ποιον τίτλο θα είχε το ΠΑΣΟΚ αν ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Chase the sun». Η ανάρτηση κλείνει με το σύνθημα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

