Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, με θέμα τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός.

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 920 ευρώ, με την αύξηση να είναι στα 40 ευρώ.

«Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση με 41,5% σωρευτική πρόοδο από το 2019 και κέρδος πάνω από 3.780 ευρώ τον χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Ο στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ. Στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες», επισήμανε.