Σε μήνυμά του για την 25η Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέρει ότι:

Η 25η Μαρτίου αποτελεί την κορυφαία στιγμή της διαδικασίας μας προς την εθνική αναγέννηση.

Τιμάμε σήμερα αυτούς που ύψωσαν εθνικό ανάστημα, που διαμόρφωσαν μέσα σε διαδικασίες αιώνων εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την, όταν ήρθε η ώρα, σε επαναστατική πράξη.

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε επιβεβαίωση μιας ιστορικής συνέχειας. Συνέχειας γλωσσικής, συνέχειας θρησκευτικής, συνέχειας πολιτιστικής.

Η Ελληνορθόδοξη παρουσία στον πλανήτη γνώρισε συμφορές, πολλές συμφορές, «κρίμασι οις οίδει κύριος», αλλά δεν εξέλιπε. Όπως ο Καποδιστριακός Φοίνικας αναγεννιέται από τις στάχτες. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του 1821.

Όμως τίποτα δεν υπάρχει πάντοτε ως δεδομένο, πόσο μάλλον η Ελευθερία. Και πρέπει να διατηρούμε στη μνήμη μας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς, την προσέγγιση του Θουκυδίδη για την ισχύ. Διατηρεί η προσέγγιση αυτή, την ακρίβειά της μέσα στους αιώνες απόλυτα.

Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αναθεωρητισμό, μεταβολές, υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, αύξηση του ρόλου της ισχύος. Οι απειλές προέρχονται από πάρα πολλές εστίες: υβριδικές, ασύμμετρες επιθέσεις, αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου, απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων.

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν ένα πεδίο σύνθετων εξελίξεων, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ως αμέτοχη οντότητα. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει. Και η Ελλάδα πράττει, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με στρατηγικό προσανατολισμό, με ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος.

Με Ένοπλες Δυνάμεις που μεταρρυθμίζονται ριζικά. Μόνο έτσι, μεταρρυθμιζόμενες, θα παραμείνουν ικανές να ανταποκριθούν σε κάθε σύγχρονη πρόκληση, όταν και όπου το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον.

Η συνεισφορά των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών ειδικά στην ασφάλεια της Κύπρου, συνιστά την αυτονόητη πράξη εθνικής ευθύνης.

Υπενθυμίζει σε όλους ότι ο Ελληνισμός, όταν δοκιμάζεται, δεν εγκαταλείπεται από το εθνικό κέντρο.

Η μέριμνα για τον οικουμενικό Ελληνισμό αποτελεί συστατικό στοιχείο του νέου ελληνικού κράτους.

Η σημερινή εθνική γιορτή είναι και μια μεγάλη θρησκευτική εορτή. Συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τη γιορτή αυτή του Χριστιανισμού την τόσο σημαντική. Την ημέρα της καλής είδησης στην ιστορία του κόσμου. Την ημέρα αναγγελίας της ενανθρώπισης του Σωτήρα Χριστού. Η ενανθρώπιση του Χριστού, επίσης, είναι ένα δίδαγμα ελευθερίας για τον άνθρωπο. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος το αγαθό, ελεύθερα επιλέγει αν θα ενστερνιστεί την αγαθή μερίδα.

Στην ιστορική μας πορεία, η Πατρίδα, η Ορθοδοξία, η θέληση για Ελευθερία συνδέθηκαν μαζί με τη Γλώσσα. Είναι τα ταυτοτικά μας στοιχεία. Θεμελιώνουν την εθνική μας συνέχεια. Θεμελιώνουν τον χαρακτήρα μας, το ποιοι είμαστε.

Συνεπώς, σήμερα δεν τιμάμε μόνον το παρελθόν. Επιβεβαιώνουμε το χρέος όλων των Ελλήνων, τη διασφάλιση της ύπαρξής μας ως ανεξάρτητης ελεύθερης δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας. Την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τη διατήρηση ισχυρής της δυνατότητάς μας για αποτροπή.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στη σημερινή συγκυρία – επαναλαμβάνω – δεν αρκεί η περιφρούρηση των στοιχείων της ταυτότητάς μας όσο απαραίτητη κι αν είναι. Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση των αντιλήψεων, απαιτείται αναβάθμιση δυνατοτήτων.

Για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αξίες μας. Είναι προϋπόθεση αυτό για να μπορέσει το μικρό σε αριθμούς, αλλά τεράστιο σε παράδοση και ιστορικό βάθος έθνος μας, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των δύσκολων και δυστοπικών καιρών.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,

Οι Έλληνες αναγνωρίζουν την προσφορά σας. Αναγνωρίζουν την αφοσίωσή σας στο καθήκον.

Γνωρίζουν ότι υπηρετείτε με μέτρο που υπερβαίνει το σύνηθες ατομικό.

Εκ μέρους της συντεταγμένης Πολιτείας, σας ευχαριστώ για την καθημερινή σας προσήλωση στην αποστολή και για τη συμβολή σας στην ασφάλεια της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας.

Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην Πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη.

Η Υπέρμαχος Στρατηγός, η Προστάτις μας, σκέποι την Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τις οικογένειές σας, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον απανταχού Ελληνισμό».