Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ο οποίος τοποθετήθηκε εκ νέου με αιχμηρό τρόπο απέναντι στην Αριστερά, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης.

Μιλώντας σε συγκέντρωση της ΝΔ στο Κιλκίς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, επιχείρησε να εξηγήσει τη θέση του, σημειώνοντας πως «οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Τις δηλώσεις σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο υπουργός Μετανάστευσης «επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς».

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;».

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

«Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινή εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς ξέσπασε σε ένα ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους , ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;

Είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα».