Ανοδική πορεία καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση, με τις πολιτικές εξελίξεις και τις κυβερνητικές κινήσεις στη Μέση Ανατολή να φαίνεται πως επηρεάζουν τη στάση των ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα, μικρές μετακινήσεις παρατηρούνται και στα υπόλοιπα κόμματα, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Στην έρευνα της GPO για το iefimerida και αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ ενισχύεται κατά 1,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στο 26,1%. Άνοδο, αν και πιο περιορισμένη, σημειώνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυξάνεται κατά 0,5% και φτάνει στο 11,4%, διατηρώντας σαφή απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, παρά τις εσωτερικές αναταράξεις ενόψει συνεδρίου.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται για την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία πέφτει από το 9,2% στο 8%. Μικρή πτώση εμφανίζει και η Ελληνική Λύση, που ωστόσο περνά στην τρίτη θέση με 8,8% από 9% τον προηγούμενο μήνα. Το ΚΚΕ παρουσιάζει οριακή άνοδο, από 7,6% στο 7,8% για τον Μάρτιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αμετάβλητος στο 4,6%. Το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα φτάνει το 7,3%, ενώ οι αναποφάσιστοι διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, στο 15,3%.

Στο 31,4% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, συγκεντρώνοντας 31,4%, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με τη μέτρηση του Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, μικρή άνοδο της τάξης του 0,5% καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ.

Τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 31,4%

ΠΑΣΟΚ: 13,7%

ΕΛ. ΛΥΣΗ: 10,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

ΚΚΕ: 9,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 2,5%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,2%

ΝΙΚΗ: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Αλλο: 8,9%

Στασιμότητα για Τσίπρα, πτώση για Καρυστιανού

Αμετάβλητη εμφανίζεται η δυναμική της δυνητικής ψήφου για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, ενώ κάμψη καταγράφεται για την κ. Καρυστιανού. Την ίδια στιγμή, αύξηση παρουσιάζει η πιθανότητα ψήφου για το κόμμα Σαμαρά.

Ωστόσο, κοινό χαρακτηριστικό και στις τρεις περιπτώσεις είναι η σημαντική μείωση στον δείκτη της ισχυρής πιθανότητας ψήφου. Συγκεκριμένα, για τον κ. Τσίπρα το ποσοστό υποχωρεί από το 7,9% του Φεβρουαρίου στο 5,1%, για την κ. Καρυστιανού από το 8,1% στο 6,4% και για τον κ. Σαμαρά από το 1,6% στο 1,2%. Η παρατεταμένη συζήτηση γύρω από τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών φαίνεται να περιορίζει τη δυναμική τους.

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ και υψηλή εκλογική ρευστότητα

Σταθερή υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και μεταβολές κυρίως στα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφει και η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC τον Μάρτιο, με το εκλογικό σώμα να εμφανίζει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.

Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει άνοδο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, από το 26,4% στο 28,7%, διευρύνοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης κινείται ανοδικά, από το 12% στο 13,9%. Η ενίσχυση της ΝΔ αποδίδεται εν μέρει στη διεθνή συγκυρία και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να ενισχύει την επιλογή σταθερότητας. Από την άλλη, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ συνδέεται και με την πρόσφατη εσωκομματική διαδικασία, η οποία ενίσχυσε τη συσπείρωση των ψηφοφόρων του.

Ανακατατάξεις καταγράφονται στις επόμενες θέσεις, με την Πλεύση Ελευθερίας να υποχωρεί από την τρίτη στην πέμπτη θέση με ποσοστό 4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 5,2%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,6%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,4%. Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης παραμένουν οι Δημοκράτες με 2,4% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων (17,4%) και όσων δηλώνουν άλλο κόμμα (10,4%), τα οποία συνολικά ξεπερνούν το 27% του εκλογικού σώματος. Πάνω από το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων παραμένει σε στάση αναμονής, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών ανακατατάξεων.