Μια μεγάλη περιπέτεια υγείας πέρασε τις προηγούμενες ημέρες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο της χέρια, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στην Ιταλία.

Την επέμβαση πραγματοποίησε την Κυριακή ο προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου, Εμμανουήλ Φανδρίδης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο πλευρό της.

Η ίδια έκανε σήμερα μία ανάρτηση (story) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με σκοπό να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, αλλά και τους ανθρώπους που της ευχήθηκαν περαστικά.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη Μαρέβα», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.