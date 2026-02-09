Εξιτήριο από το ΚΑΤ αναμένεται να πάρει σήμερα, Δευτέρα (9/2), η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση και στα δύο της χέρια. Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της παραμονής του ζεύγους στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Την επέμβαση πραγματοποίησε την Κυριακή ο προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου, Εμμανουήλ Φανδρίδης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο πλευρό της.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Μαρώ Κανελλάκη: «Ο γιατρός της, ο κύριος Φανδρίδης, θα δώσει το εξιτήριο και θα της πει τι πρέπει να κάνει η ίδια στο σπίτι μετά από τη λεπτεπίλεπτη χειρουργική επέμβαση που υπέστη και στα δύο της χέρια. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πρωθυπουργός.»

«Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, εμπιστεύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Έχει καταπληκτικούς γιατρούς το νοσοκομείο και έχει μεγάλες επιτυχίες», δήλωσε αναφορικά με το περιστατικό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Η κυρία Μητσοτάκη συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ταξίδι στο Μιλάνο, με αφορμή την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όταν σημειώθηκε το ατύχημα που κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά της στην Ελλάδα και την εισαγωγή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ατυχημάτων ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.