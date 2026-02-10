«Είχαμε αναλάβει τη δέσμευση για ξεχωριστή συζήτηση για τις προκλήσεις και ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα. Η στήριξη της κτηνοτροφίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και για μένα προσωπικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησής του με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη.

«Σκύψαμε στα προβλήματα του κλάδου και την επιδημία της ευλογιάς και ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα με την κάλυψη της αναπλήρωσης εισοδήματος για όσους έχασαν ζώα. Όσο κρατάει η περιπέτεια θα είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία. Η προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογίας. Έχουμε δύο μήνες έως το Πάσχα και τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας. Είναι ένας εθνικός στόχος η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και η αυστηρή αστυνόμευση στις μετακινήσεις, η αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού. Όλοι μαζί θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο ούτε και plan b. Τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν και ζητώ τη συνεργασία όλων για να λήξει η κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς. Ο σκοπός μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Στη συνάντηση συζητούνται διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να στηρίξουν την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές.