Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,9%, αλλά και μείωση ποσοστών για τη Μαρία Καρυστιανού, είναι τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political. Στάσιμος παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 31,9% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1%, η Νίκη με 1,4% και η Νέα Αριστερά με 1,4%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,9% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12% και διαφορά 14,9 μονάδων από την κυβερνητική παράταξη, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, η Φωνή Λογικής με 3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1,2%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,5% και «δεν έχω αποφασίσει» το 17,5%.

Μείωση ποσοστών για Καρυστιανού – Στάσιμος ο Τσίπρας

Στη δημοσκόπηση ανιχνεύονται οι τάσεις σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να αλλάξουν οι πολίτες την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ή από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,8% απαντά πολύ πιθανό, το 9% αρκετά πιθανό, το 10,7% λίγο πιθανό, το 65,8% καθόλου πιθανό, ενώ 1,5% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σε αντίστοιχη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα:

Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα του: 9,9%,

Αρκετά πιθανό: 4,7%,

Λίγο πιθανό: 8,4%,

Καθόλου πιθανό: 76,3%.

Απόψεις για τον Παύλο Ντε Γκρες

Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται αρνητική στην πιθανή πολιτική εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες, καθώς μόλις ένας στους τέσσερις πολίτες βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Θετικά ή μάλλον θετικά: 23%,

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά: 63%,

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 14%.

Ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με σημαντική διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας;».

Συγκεκριμένα, τον επιλέγει το 31,3% των ερωτηθέντων, έναντι 28,6% που απαντά «Κανέναν», 11% που απαντά τον Νίκο Ανδρουλάκη, 7% που επιλέγει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 6,4% που προκρίνει τον Κυριάκο Βελόπουλο, 4,7% που τάσσεται υπέρ του Δημήτρη Κουτσούμπα, 3,4% που επιλέγει τον Σωκράτη Φάμελλο, 2,6% τον Στέφανο Κασσελάκη, 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 1,7% τον Δημήτρη Νατσιό και 1% τον Αλέξη Χαρίτση.