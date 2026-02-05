Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο πίνακας με την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης για τα πολιτικά κόμματα το 2026, όπου αναφέρεται αναλυτικά ποια κόμματα και με ποιον τρόπο θα μοιραστούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο κονδύλι που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ – για την ακρίβεια είναι 40.161.600 ευρώ.

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών διαχωρίζει τη χρηματοδότηση σε δύο βασικές κατηγορίες: τα 33.468.000 ευρώ θα διατεθούν ως τακτική ετήσια επιχορήγηση για τις λειτουργικές ανάγκες των κομμάτων, ενώ τα υπόλοιπα 6.693.600 ευρώ προορίζονται, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, για «ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς», επιτρέποντας στα κόμματα να ενισχύσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με μελέτες, σεμινάρια και επιμόρφωση στελεχών.

Να σημειωθεί ότι η κατανομή ακολουθεί την εκλογική δύναμη του 2023, με τη Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα, εισπράττοντας 14.800.294,72 ευρώ. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 7.025.636,38 ευρώ, και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 4.974.785,78 ευρώ (σ.σ. κι επειδή πρόκειται τυπικά για συνασπισμό κομμάτων, από το ποσό αυτό, τα 3.731.089,33 ευρώ πάνε στο Κίνημα Αλλαγής και τα 1.243.696,45 ευρώ πάνε στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα).

Το ΚΚΕ θα λάβει 3.556.615,10 ευρώ, ενώ η Ελληνική Λύση προγραμματίζεται να πάρει 2.443.246,16 ευρώ. Η Νίκη θα λάβει 2.191.576,63 ευρώ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας θα δει τον τραπεζικό της λογαριασμό να πιστώνεται με το ποσό των 2.010.526,99 ευρώ. Για τη δε Νέα Αριστερά, προβλέπεται το ποσό των 211.376,84 ευρώ. Από τα μικρότερα κόμματα που έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή ή έχουν λάβει ποσοστό άνω του 1,5% στις εθνικές εκλογές, η Φωνή Λογικής θα λάβει 462.386,84 ευρώ, ενώ το ΜέΡΑ25 211.376,84 ευρώ

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής κατανομής αφορά το κόμμα των Σπαρτιατών, για το οποίο το ποσό των 2.062.400,88 ευρώ δεν θα καταβληθεί άμεσα. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιανουαρίου 2025 και τη σχετική νομοθεσία, τα χρήματα αυτά παρακρατούνται και θα αποδοθούν άτοκα μόνο σε περίπτωση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης. Η πρακτική αυτή στοχεύει στην προστασία της νομιμότητας της χρηματοδότησης και στην αποφυγή εκταμίευσης κεφαλαίων σε περιπτώσεις νομικών εκκρεμοτήτων.

Η δημοσιοποίηση της κατανομής δίνει σαφή εικόνα για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, θα λάβουν πάνω από τα μισά από το συνολικό ποσό. Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή το κόμμα της Κουμουνδούρου μπορεί να έχει πάψει να κατέχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης (που έχει πάει στο ΠΑΣΟΚ που πλέον διαθέτει περισσότερους βουλευτές – 33 έναντι 25 του ΣΥΡΙΖΑ), ωστόσο για τον επιμερισμό των χρημάτων λαμβάνεται ως κριτήριο το ποσοστό των τελευταίων εθνικών εκλογών (του Ιουλίου 2025). Σε αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε λάβει 17,83% ενώ το ΠΑΣΟΚ 11,84%. Ακολουθούσαν το ΚΚΕ με 7,69%, οι Σπαρτιάτες με 4,68%, η Ελληνική Λύση με 4,44%, η Νίκη με 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,17%. Το δε ΜέΡΑ25 είχε πάρει 2,5%, ενώ τα αμέσως επόμενα κόμματα (ήταν ο «Πατριωτικός Συνασπισμός με 0,5% και η Φωνή Λογικής με 0,43%) δεν λάμβαναν χρήματα καθώς τα ποσοστά τους ήταν αρκετά κάτω από το 1,5% που αποτελεί πλαφόν για να χρηματοδοτηθεί από το κράτος ένας πολιτικός φορέας. Το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου έλαβε χρήματα διότι στις ευρωεκλογές του 2023 απέσπασε το 3,04% των ψήφων εκλέγοντας μια ευρωβουλευτή, την ίδια.