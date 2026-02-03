Έχοντας παρέλθει πέντε μήνες συνεδριάσεων και πάνω από 350 ώρες καταθέσεων 76 μαρτύρων, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φθάνει στο τέλος της και τώρα αυτό που απομένει επί της ουσίας είναι η σύνταξη των σχετικών πορισμάτων από τα κόμματα. Το φινάλε, ωστόσο, ήταν επεισοδιακό. Στην τελευταία συνεδρίαση είχαμε έντονες αντιπαραθέσεις και υψηλούς τόνους μεταξύ της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και μελών του προεδρείου.

Η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης περί παράτασης των εργασιών, λίγο πριν καταθέσει ο τελευταίος μάρτυρας, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Σωτήρης Χατζηγάκης. Η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή της πλειοψηφίας, Ανδρέα Νικολακόπουλο, καταγγέλλοντάς τον για φασιστική συμπεριφορά, ενώ δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η αντίδραση του βουλευτή ήταν άμεση λέγοντάς της: «Δεν ντρέπεστε να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!». Ο χαρακτηριστικός διάλογος που ακολούθησε, έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου (πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας): Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!

Λαζαρίδης (βουλευτής ΝΔ): Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.

Κωνσταντοπούλου: Αφού κάποιοι τον μιμείστε…

Νικολακόπουλος (πρόεδρος Εξεταστικής): Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μη λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εξαπτέρυγο των «Σπαρτιατών». Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…

Νικολακόπουλος: Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές που δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς. Τολμάτε και μιλάτε, δεν είστε άξιοι σεβασμού!

Νικολακόπουλος: Σας παρακαλώ, επιτέλους σεβαστείτε!

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε άξιοι…

Νικολακόπουλος: Δεν ντρέπεστε; Ντροπή σας!

Λαζαρίδης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

Κωνσταντοπούλου: Ο δημοσιογράφος της «Ελεύθερης Ώρας»…

Νικολακόπουλος: Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;

Κωνσταντοπούλου: Ναι, να με δείρετε κιόλας.

Νικολακόπουλος: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

Εν συνεχεία, η πολιτική αρχηγός στράφηκε τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όσο και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας τα δύο κόμματα για χλιαρή αντίδραση ως προς το αίτημα για κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής. «Ακούμε πως θα έρθει νέα δικογραφία με 50 βουλευτές. Ανησυχούν μήπως και άλλα κόμματα; Θα συναινέσει η αντιπολίτευση στη συγκάλυψη;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου. Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της απάντησε η κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημείωσε με νόημα πως το κόμμα της λογοδοτεί μόνο στους πολίτες, προσθέτοντας πως έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κώστας Μπάρμπας υπογράμμισε πως το κόμμα του «δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής».