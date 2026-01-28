«Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως όφειλε, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη θέσπιση των ποινικών κυρώσεων για την προστασία των έργων της τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων», αποσαφήνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όρισε δύο εισαγγελείς που συζήτησαν τις δύο διατάξεις με τη νομική ομάδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι δύο αυτοί εισαγγελείς ανήκουν στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επομένως, τι ειρωνεύεστε και πυροβολείτε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη;», είπε η υπουργός και προσέθεσε: «Στην πραγματικότητα, αυτό που σας ενοχλεί είναι το πρόσωπο του υπουργού Δικαιοσύνης, η σκευή του και ο οξύς του λόγος – πείτε τα πράγματα όπως είναι».

Η κυρία Μενδώνη παρατήρησε ότι «ο στόμφος» και οι υψηλοί τόνοι στην κριτική της αντιπολίτευσης «είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει», προσθέτοντας πως «θα έπρεπε να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που υποστηρίζετε» και «μην προσπαθείτε με χυδαιότητα και αυθάδεια να δημιουργείτε εντυπώσεις».

Η κυρία Μενδώνη, χαρακτηριστικά, απέρριψε τις επικρίσεις για τις ρυθμίσεις αύξησης των μέτρων ασφάλειας των ειδικών φρουρών στα μουσεία, λέγοντας ότι «ένοπλοι φύλακες ασφαλείας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία υπηρετούσαν από τη δεκαετία του ‘80» και πως «μετά τις ληστείες τύπου Λούβρου είναι αναγκαίο να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης της φύλαξης», επισημαίνοντας ότι «οι ειδικοί αυτοί φύλακες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαιοφύλακες που προσλαμβάνονται κανονικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ».

Αναφορικά με τις κρίσεις προϊσταμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, η υπουργός είπε ότι «έχουν προκηρυχθεί για περισσότερο από έναν χρόνο και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από τον ΑΣΕΠ».