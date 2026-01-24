Κρυφές αλλά κυρίως οι φανερές δημοσκοπήσεις μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου την εβδομάδα που πέρασε. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν τις αντιδράσεις των πολιτών τόσο απέναντι στο κυβερνών κόμμα όσο και απέναντι στους μικρότερους σχηματισμούς υπαρκτούς ή μη.

Σε γενικές γραμμές αυτό που εκτιμούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τις δημοσκοπήσεις της Opinion Poll, της Pulse και της Metron Analysis είναι ότι ως γενικό συμπέρασμα φαίνεται η ΝΔ να ενισχύει τις δυνάμεις της και αυτό θεωρείται απόρροια της ρευστοποίησης που υπάρχει στην αντιπολίτευση.

Σε γενικές γραμμές η πτώση είναι αισθητή σε όλα τα κόμματα με κάποιες εξαιρέσεις και στέκονται αρκετά στο πως απαντούν οι πολίτες σε ερωτήματα αν θέλουν την πολιτική σταθερότητα και φοβούνται την γεωπολιτική αναταραχή με ένα ποσοστό που αγγίζει το 80% να λέει ότι φοβάται το δεύτερο και επιθυμεί πολιτική σταθερότητα και αυτό θεωρούν ότι έχει να κάνει με την δημοτικότητα του πρωθυπουργού όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Opinion Poll) είναι πρώτος 29%, πάνω από τον Κανέναν που είναι ο μόνος που έχει διψήφιο ποσοστό ενώ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού έχουν ποσοστά 6% και 2% αντίστοιχα.

Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο 1 πρόβλημα

Κυρίως αυτά είναι τα ποιοτικά στα οποία στέκονται στο Μέγαρο Μαξίμου χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουν ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όπως συμβαίνει αρκετά χρόνια πλέον, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο 1 πρόβλημα των πολιτών.

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη τετραετία και είναι αναμενόμενο να υπάρχει κόπωση σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος αλλά και πάλι, παρά την κόπωση και τα όποια λάθη, η ΝΔ παραμένει ψηλότερα από το δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά.

Αποδίδουν την πτώση σχεδόν στο σύνολο των πολιτικών τους αντιπάλων σε δυο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για εκείνους τους ψηφοφόρους που βρίσκονται απέναντι στη ΝΔ και ο άλλος ότι δεν επικροτούν οι πολίτες τον ξεπερασμένο τρόπο με τον οποίο ασκούν την κριτική τα κόμματα μέσα από διαρκείς επιθέσεις στην κυβέρνηση η οποία φαίνεται να έχει κουράσει.

Όπως επισημαίνουν μάλιστα ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, αν συγκρίνει κανείς τα περσινά ποσοστά του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη με των τελευταίων δημοσκοπήσεων θα διαπιστώσει ότι έχει απωλέσει το ⅓ της εκλογικής επιρροής του μέσα σε ένα χρόνο.

Λένε μάλιστα βλέποντας στα δημοσκοπικά ευρήματα, τη θετική αξιολόγηση για το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στο 10% (οι αρνητικά διακείμενοι είναι στο 81%) και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 12% (αρνητική αξιολόγηση από το 79%), θα έπρεπε να είναι πιο προβληματισμένοι στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,5% και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 11,7%.

Νέα Δημοκρατία: 28,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

ΚΚΕ: 8%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Νίκη: 2,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

ΜεΡΑ25: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,7%

Λοιπά: 9,5%

Στην δημοσκόπηση της Pulse, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαίνεται ότι θα σχηματιζόταν οκτακομματική Βουλή σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων:

Νέα Δημοκρατία: 29,5%

ΠΑΣΟΚ: 13%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Και στην Opinion Poll η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%

Ελληνική Λύση: 10,1%

ΚΚΕ: 8,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Εν κατακλείδι, στο κυβερνητικό στρατόπεδο πιστεύουν ότι όταν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται τα μέτρα που τώρα παίρνουν σάρκα και οστά σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και επίσης όσο διατηρείται και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας που εκπέμπει η ΝΔ στους ταραγμένους καιρούς που βιώνουμε, όλο και περισσότεροι πολίτες θα εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσουν μια τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, επειδή στην πολιτική ο χρόνος μετράει διαφορετικά και όλα είναι ρευστά τονίζεται εντός της γαλάζιας παράταξης ότι ο όποιος εφησυχασμός αλλά και οι ολιγωρίες και τα δείγματα αλαζονίας μπορεί να αποβούν μοιραία για τη συνέχεια. Και γι αυτό αποτελεί μονόδρομο η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της τόνωσης του αισθήματος προοπτικής.