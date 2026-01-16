Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς θα βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης με διαφορετικούς ρόλους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα καθίσει για πρώτη φορά στην καρέκλα του προέδρου του Eurogroup από όπου θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της ευρωζώνης για τα επόμενα 2½ χρόνια ενώ ο Θάνος Πετραλιάς θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Μάλιστα, η σύνθεση του Eurogroup θα είναι διευρυμένη με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας, η οποία από την Πρωτοχρονιά αποτελεί το 21ο μέλος της ευρωζώνης, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση, ο νέος πρόεδρος καλείται να διαχειριστεί μια «βαριά» και σύνθετη ατζέντα, που αντανακλά τόσο τις οικονομικές προκλήσεις της Ευρωζώνης όσο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Βουλγαρία

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, με αιχμή την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας. Το Eurogroup θα σηματοδοτήσει επίσημα την προσχώρηση της χώρας στο ενιαίο νόμισμα, με τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρουσιάζουν την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης και ειδικότερα την προετοιμασία για την κυκλοφορία του ευρώ. Πρόκειται για ένα κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας τόσο για τη Σόφια όσο και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η επιτυχία της αλλαγής νομίσματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη λειτουργική ετοιμότητα των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συζήτηση για τις συστάσεις της ζώνης του ευρώ για το 2026. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των βασικών προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής, στη βάση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στο τραπέζι βρίσκονται θέματα όπως η δημοσιονομική προσαρμογή μετά την περίοδο των έκτακτων μέτρων στήριξης, η ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αντιμετώπιση των συνεπειών από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ενεργειακή μετάβαση. Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η συζήτηση αυτή συνιστά την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της ικανότητάς του να γεφυρώνει διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις και να διαμορφώνει κοινό έδαφος εντός της Ευρωζώνης.

Σημαντικό κεφάλαιο της συνεδρίασης αποτελεί και η ενημέρωση από τη G7. Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από τον Ρολάν Λεσκίρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία ασκεί και την προεδρία της G7, σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες της Ομάδας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και η στήριξη της Ουκρανίας παραμένουν ψηλά στην ατζέντα.

Εκλογή νέου αντιπροέδρου στην ΕΚΤ

Παράλληλα, το Eurogroup θα ασχοληθεί με ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα, την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς στο τέλος Μαΐου λήγει η θητεία του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος. Οι υπουργοί θα εξετάσουν έξι υποψηφιότητες ενόψει της σύστασης που θα απευθύνει το Συμβούλιο, σε μια συγκυρία όπου η νομισματική πολιτική παραμένει κομβική για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο Πορτογάλος και πρώην πρόεδρος του Eurogroup (2018–2020) Μάριο Σεντένο, ο Φινλανδός και ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα Όλι Ρεν, ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης Μάρτινς Καζάκς, ο Εσθονός Μαντίς Μιούλερ, ο Λιθουανός υπουργός Οικονομικών Ριμάντας Σάτζιους και ο Κροάτης κεντρικός τραπεζίτης Μπόρις Βούισιτς. Για την τελική επιλογή απαιτείται πλειοψηφία 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ.