Με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, συναντήθηκαν οι αγρότες, μετά από τη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό.

Στο τραπέζι τέθηκε το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, ενώ συζητήθηκαν και ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε τα εξής:

«Ολοκληρώσαμε, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, μια πραγματικά εποικοδομητική συνάντηση, με εκπροσώπους των αγροτών που χθες συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει τελευταία, σχετικά με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων τα οποία δηλώνονται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και, βεβαίως, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσουμε προβλήματα που, για διαφορετικούς λόγους, έχει ο αγροτικός κόσμος.

Καταρχήν, είναι γνωστό ότι ήδη υπάρχει μια διαδικασία που, για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, υπήρχε η αδυναμία προκειμένου να ανευρεθεί το ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ, να μπορεί να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ούτως ώστε, με ευκολία – εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή – να μπορεί να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται.

Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο Κτηματολόγιο, έχει προχωρήσει, υπάρχει η δυνατότητα πλέον σε πολλούς αγρότες να λαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητα του ακινήτου το οποίο καλλιεργούν μέσα από τη διαδικασία του Κτηματολογίου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια σημαντική και σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι επιδοτήσεις.

Καταλήξαμε στο γεγονός ότι, από τη δική μας πλευρά, θα υπάρξει κάθε δυνατή βοήθεια: αφενός μεν με τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των εκπροσώπων των αγροτών, για να εντοπισθούν και να αναλυθούν τα επιμέρους ζητήματα, αφετέρου με τη δυνατότητα – εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες που είτε αφορούν στο πρόγραμμα ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ είτε, βεβαίως, του ζητήματος του Κτηματολογίου – να μπορεί να υπάρξει μια παράταση σε αυτή τη θετική ρύθμιση, η οποία αφορά στη δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης σε αγροτεμάχια μέχρι 20 στρέμματα, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες επιδοτήσεις.

Κυρίως, όμως, με στόχο – και, αν θέλετε, με την κυβερνητική προσήλωση – στο πώς θα στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και τους έντιμους παραγωγούς, αυτή την πραγματικά δύσκολη και προκλητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Όλη αυτή η συζήτηση, νομίζω, ότι αφορά στην εξής επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στους αγρότες. Στέκεται στο πλευρό τους κι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα και παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως ότι είναι δεδομένη η πρόθεσή μας να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».