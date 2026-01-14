Οι «σκληροί» αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, συμφώνησαν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες περιμένουν τώρα τον ορισμό της ημερομηνίας για την συνάντηση με το κυβερνητικό επιτελείο, ενώ δεν θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Τι λένε κυβερνητικά στελέχη

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο για συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο.

Πρόσθεταν ότι αυτό που υπάρχει είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία τους μεταφέρθηκε δια στόματος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.