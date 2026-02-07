Εκτεταμένο πρόγραμμα ουσιαστικής ενίσχυσης του μηχανοκίνητου στόλου των δασικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Δασών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, απώτερος στόχος της όλης πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση και ενδυνάμωση της πρόληψης, της προστασίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, παραχωρούνται συνολικά 151 καινούργια υπηρεσιακά οχήματα τύπου ISUZU D-MAX 4×4, τετραπρόσωπα pick-up, τα οποία διατίθενται στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες επιτήρησης, διαχείρισης και προστασίας των δασικών εκτάσεων.

Παρελήφθησαν τα πρώτα 101 οχήματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη 101 από τα νέα οχήματα έχουν παραχωρηθεί οριστικά και έχουν κατανεμηθεί σε δασικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, με σαφή και δεσμευτική υποχρέωση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς. Τα οχήματα αυτά προορίζονται για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, για την υποστήριξη εργασιών που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των δασών, καθώς και για τις καθημερινές ανάγκες επιτήρησης και φροντίδας των δασικών περιοχών. Παράλληλα, προβλέπεται η ορθή συντήρησή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα κρατικά οχήματα, με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης να βαρύνει τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί.

Ταυτόχρονα, έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία αποχώρησης των υπολοίπων νέων υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τις εγκαταστάσεις της ΚΑΥ Αμυγδαλέζας προς τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της κατανομής τους και τη σταδιακή πλήρη ενεργοποίησή τους στο πεδίο. Οι ίδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνουν ότι η επιλογή των συγκεκριμένων οχημάτων έγινε με κριτήρια την ευελιξία, την αντοχή και την αξιοπιστία τους, ιδίως σε δύσβατες και απαιτητικές δασικές διαδρομές, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ανάγλυφου και στις ανάγκες εργασίας σε απαιτητικά εδαφικά και δασικά περιβάλλοντα.

Έρχονται και νέες πρωτοβουλίες

Η απόκτηση και διάθεση των 151 αυτών οχημάτων αναμένεται να έχει συνέχεια και με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, καθώς αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στη συνολική θωράκιση των δασών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας των δασικών υπηρεσιών.

Ο στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Δασών είναι με την ενίσχυση της καθημερινής επιχειρησιακής τους ικανότητας, οι δασικές υπηρεσίες να αποκτήσουν ένα ακόμα κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, όπως οι δασικές πυρκαγιές, αλλά και για την αποκατάσταση προβλημάτων που σχετίζονται με τα δάση και τα φυσικά οικοσυστήματα. Η επίτευξη του στόχου αυτού, εκτιμάται από το Υπουργείο ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού στο να προστατεύει τον δασικό πλούτο της χώρας, αλλά και στο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων σε όλη την Ελλάδα.