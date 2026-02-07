Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη λεωφόρο Μαραθώνος, καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα υπέκυψε στα τραύματά του, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου είχε μεταφερθεί.

Το περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής, συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Η Τροχαία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη το τροχαίο. Να σημειωθεί ότι στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.