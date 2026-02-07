Η Ουκρανία έγινε σήμερα το πρωί στόχος μεγάλης επίθεσης κατά του ενεργειακού της δικτύου, που προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική εταιρία ηλεκτρισμού.

«Η Ρωσία πραγματοποιεί νέα μαζική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον εχθρό, έγιναν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές», ανακοίνωσε η Ukrenergo μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι στο μήνυμά της γύρω στις 07:15 ώρα Ελλάδας η επίθεση ήταν σε εξέλιξη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, με στόχο την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν μια ακόμα μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Σμιχάλ σε ανάρτηση στο Telegram. «Συνεργεία στις υπηρεσίες ενέργειας είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας».

Η Ρωσία πραγματοποιεί εδώ και μήνες εκστρατεία πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας τη χειρότερη κρίση στον τομέα αυτό από την έναρξη της εισβολής το 2022. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση.

Yet another massive Russian attack on Ukraine last night.



Russia attacked energy infrastructure in the western parts of Ukraine.



Emergency electricity shutdowns in Ukraine.



There are injured and a lot of damage.



Yet another Russian war crime. pic.twitter.com/H34zT2RE0s — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 7, 2026

Σήμερα το πρωί, αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από τις αρχές στο Κίεβο, το οποίο έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου νωρίς σήμερα το πρωί και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το σαββατοκύριακο φθάνοντας έως και τους -20°C τη Δευτέρα.

Εκρήξεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκαν και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση ρωσικών βομβαρδισμών με στόχο περιοχές στα σύνορα.