Εκστρατεία παραπληροφόρησης η οποία συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm-1516 και διέδιδε ψευδώς ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εμπλέκεται στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκάλυψε κυβερνητική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιχείρηση εντοπίστηκε την Τετάρτη από τη Viginum, τη γαλλική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση ξένης ψηφιακής παρέμβασης.

Η επιχείρηση βασίστηκε στη δημιουργία ιστοσελίδας που προσποιούνταν ότι είναι το γαλλικό ενημερωτικό site France Soir. Εκεί αναρτήθηκε ένα πλαστό άρθρο που κατηγορούσε τον Γάλλο πρόεδρο για εμπλοκή στην υπόθεση Έπσταϊν. Η France Soir δήλωσε ότι δεν δημοσίευσε ποτέ τέτοιο περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, ο ισχυρισμός «φούσκωσε» στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπως είπε η πηγή, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού BFMTV.

🇫🇷🇺🇸🚨Emmanuel Macron apparaissait initialement 217 fois dans les dossiers Epstein, aujourd’hui il n’apparaît plus que 198 fois. Plusieurs dossiers viennent d’être supprimés. pic.twitter.com/naJtGzw2If — Broke 🇫🇷 (@BrokeSource) February 6, 2026

Το BFMTV ανέφερε ότι η καμπάνια περιλάμβανε ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο κυκλοφόρησε στο X και μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης είχε συγκεντρώσει σχεδόν 700.000 προβολές.

Το άρθρο, που είχε αναρτηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, ισχυριζόταν ψευδώς ότι ο Μακρόν είχε συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις που φέρεται να είχε οργανώσει ο Έπσταϊν στο Παρίσι και ότι εκεί υπήρχαν «νεαρά αγόρια».

Οι γαλλικές αρχές παρακολούθησαν την περαιτέρω διάδοση στο διαδίκτυο και ανέφεραν ότι έγινε από πολλά accounts, που πιθανότατα πληρώθηκαν από το δίκτυο Storm-1516, το οποίο παρακολουθούν από το 2023.

Όπως ανέφερε το Franceinfo, το όνομα του Γάλλου προέδρου πράγματι εμφανίζεται πάνω από 200 φορές στις εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν και δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

🚨🇫🇷 SHOCKING Epstein files reveal JEFFREY EPSTEIN doing business with EMMANUEL MACRON in 2016 when he was France’s economy minister.



By 2018, emails show Macron allegedly asking Epstein for PR and governance advice after becoming president. This is WILD. pic.twitter.com/Kud4JcSXVu — Global Dissident (@GlobalDiss) February 1, 2026

Ωστόσο, αυτές οι αναφορές δεν δείχνουν κάποια παρανομία. Σύμφωνα με το Franceinfo, το όνομα του Μακρόν εμφανίζεται κυρίως σε συζητήσεις άλλων προσώπων και δεν υπάρχει ένδειξη ότι συναντήθηκε ή επικοινώνησε με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το Franceinfo συνέδεσε επίσης με την καμπάνια μια ανάρτηση στο X, την οποία επισήμανε την Πέμπτη ο λογαριασμός French Response του γαλλικού ΥΠΕΞ. Μια γυναίκα με το όνομα «Loetitia» ισχυρίστηκε ότι ο Μακρόν ήταν συχνός επισκέπτης σε κατοικία του Έπσταϊν στο Παρίσι, επικαλούμενη το πλαστό άρθρο.

Σύμφωνα με τη Viginum, το Storm-1516 έχει ευθύνη για τουλάχιστον 77 εκστρατείες παραπληροφόρησης από τότε που εμφανίστηκε, στα τέλη του 2023. Η υπηρεσία τόνισε ότι οι δραστηριότητες της ομάδας αποτελούν σοβαρή απειλή για τον δημόσιο διάλογο στο διαδίκτυο, στη Γαλλία και στην Ευρώπη.