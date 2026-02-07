Με το ρολόι του Ταμείου Ανάκαμψης να μετρά αντίστροφα, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» θα ολοκληρωθούν εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ προχωρά στην προκήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή, με αντικείμενο τον έλεγχο της υλοποίησης Οροσήμων, Στόχων, Δράσεων και Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα ορόσημα και παραδοτέα, αλλά και τη διασφάλιση ότι κάθε έργο προχωρά και ολοκληρώνεται εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς από την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση εξαρτάται όχι μόνο η εκταμίευση των κοινοτικών πόρων, αλλά και η συνολική αξιοπιστία του προγράμματος.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παράσχει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής αφορούν τη βεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των έργων της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η ικανοποιητική επίτευξη των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων, η μη αναστροφή όσων έχουν ήδη επιτευχθεί, καθώς και η πρόληψη φαινομένων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διασφάλιση ότι δεν υφίσταται διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή προγράμματα, καθώς και στη συμμόρφωση των έργων με την αρχή της Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης, αλλά και με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους, όπου αυτό απαιτείται από τον σχετικό κανονισμό.
Τα έργα
Ο Ελεγκτής οφείλει να διενεργήσει πλήρη και τεκμηριωμένο έλεγχο για τα ακόλουθα έργα, όπως αναφέρονται στο επίσημο πρόγραμμα της ΑΑΔΕ:
- Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Φάση Α), με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και προϋπολογισμό άνω των 33 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί βασικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης.
- Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους, ένα έργο ενίσχυσης της λειτουργικότητας και τεχνολογικής επάρκειας του ΓΧΚ.
- Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας, με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση των διοικητικών λειτουργιών της ΑΑΔΕ.
- Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα, έργο υποστήριξης και αναβάθμισης υφιστάμενων ψηφιακών εφαρμογών της Αρχής.
- Οργάνωση Γραφείου – Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
- Προμήθεια λογισμικού και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κωδικοποίησης Φορολογικής και Τελωνειακής Νομοθεσίας, έργο στρατηγικής σημασίας για την ενιαία ταξινόμηση και πρόσβαση στη νομοθεσία.
- Δημοσίευση Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Νομοθεσίας στον ιστότοπο φορολογουμένων, το οποίο αποτελεί διακριτό ορόσημο ενταγμένο στα παραδοτέα του έργου 6 και απαιτεί χωριστή επιβεβαίωση και έλεγχο.
- Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ένα από τα μεγαλύτερα έργα της δράσης, με προϋπολογισμό άνω των 40 εκατ. ευρώ και αντικείμενο την πλήρη μετάβαση από φυσικό σε ψηφιακό αρχείο.
- Προμήθεια εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, απαραίτητων για τη λειτουργική υποστήριξη των συστημάτων της ΑΑΔΕ.
- Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης δημόσιου υλικού κατασχεμένων οχημάτων, με ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος.
- Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, έργο μεγάλης κλίμακας και καίριας σημασίας για τους τελωνειακούς ελέγχους.
- Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και κατάρτιση Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της Αρχής.
- Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), που αποσκοπεί στη διεύρυνση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
- Προμήθεια Εργαλείων Ασφάλειας Δεδομένων – Υποέργο 1: Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας, για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των πολιτικών προστασίας δεδομένων.
- Προμήθεια Εργαλείων Ασφάλειας Δεδομένων – Υποέργο 2: Προμήθεια λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας, το οποίο συμπληρώνει το προηγούμενο υποέργο ως προς την τεχνική υλοποίηση.
- Προμήθεια συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (Business Intelligence) και data analytics, που ενισχύει τις δυνατότητες ανάλυσης, οπτικοποίησης και αξιοποίησης των δεδομένων.
- Επικοινωνία και προβολή έργων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργο οριζόντιας σημασίας για τη δημοσιότητα και διαφάνεια.
- Σχεδιασμός νέων πρότυπων υπηρεσιών φορολογικής εξυπηρέτησης (Rebranding), με στόχο την αναμόρφωση της εμπειρίας των πολιτών και επιχειρήσεων.
- Προμήθεια υποδομής, λογισμικού και υπηρεσιών για την παρακολούθηση συναλλαγών ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου, κρίσιμο έργο για την παρακολούθηση αποδείξεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.