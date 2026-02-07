Με το ρολόι του Ταμείου Ανάκαμψης να μετρά αντίστροφα, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» θα ολοκληρωθούν εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ προχωρά στην προκήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή, με αντικείμενο τον έλεγχο της υλοποίησης Οροσήμων, Στόχων, Δράσεων και Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα ορόσημα και παραδοτέα, αλλά και τη διασφάλιση ότι κάθε έργο προχωρά και ολοκληρώνεται εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς από την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση εξαρτάται όχι μόνο η εκταμίευση των κοινοτικών πόρων, αλλά και η συνολική αξιοπιστία του προγράμματος.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παράσχει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής αφορούν τη βεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των έργων της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η ικανοποιητική επίτευξη των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων, η μη αναστροφή όσων έχουν ήδη επιτευχθεί, καθώς και η πρόληψη φαινομένων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διασφάλιση ότι δεν υφίσταται διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή προγράμματα, καθώς και στη συμμόρφωση των έργων με την αρχή της Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης, αλλά και με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους, όπου αυτό απαιτείται από τον σχετικό κανονισμό.

Τα έργα

Ο Ελεγκτής οφείλει να διενεργήσει πλήρη και τεκμηριωμένο έλεγχο για τα ακόλουθα έργα, όπως αναφέρονται στο επίσημο πρόγραμμα της ΑΑΔΕ: