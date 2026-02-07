Μπορεί το Βίλνιους να είναι η γοητευτική πρωτεύουσα της Λιθουανίας, όμως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας θα λέγαμε πως «κλέβει» τις εντυπώσεις και όχι τυχαία, καθώς αποτελεί ένα δημοφιλές θέρετρο στη βόρεια Ευρώπη.

Ο λόγος για την πόλη Τρακάι, που είναι χτισμένη πάνω στο νερό, καθώς είναι περιτριγυρισμένη από περισσότερες από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια, ενώ το παραμυθένιο κάστρο της είναι το σήμα κατατεθέν της.

Φιλοξενείται σε ένα από τα νησάκια στη λίμνη Γκαλβέ και χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, ενώ είναι και το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο της Λιθουανίας. Αρχικά, λειτουργούσε ως φρούριο, στη συνέχεια ως κατοικία του Δούκα και μετέπειτα ως φυλακή. Στο κάστρο στεγάζεται το ιστορικό μουσείο και κάθε χρόνο διοργανώνονται εκεί εκδηλώσεις, φεστιβάλ και συναυλίες.

Φτιαγμένο από κοκκινότουβλα με απότομες στέγες, κρύβει ένα μεγαλόπρεπο μέγαρο στο εσωτερικό του, ενώ για να φτάσει κανείς στο κάστρο, περπατάει μια στενή γέφυρα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο μεσαιωνικό κάστρο που φιλοξενεί η πόλη, καθώς υπάρχουν συνολικά τρία που έχουν συνδεθεί με τοπικούς θρύλους και παραδόσεις. Στο Ιστορικό Εθνικό Πάρκο, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει πολυάριθμες λίμνες, κοιλάδες, πευκοδάση και λόφους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Αξίζει, επίσης, κανείς να επισκεφθεί την Εκκλησία της Παναγίας, κτισμένη σε μπαρόκ-γοτθικό στυλ.

