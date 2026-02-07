Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και τους τουριστικούς προορισμούς, οι αλυσίδες ταχείας εστίασης αποτελούν πλέον σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων καταναλωτών. Εργαζόμενοι με περιορισμένο χρόνο, νέοι που αναζητούν οικονομικές και γρήγορες λύσεις φαγητού, αλλά και επισκέπτες από το εξωτερικό, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν διαρκώς. Η ελληνική αγορά fast food βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με τις εγχώριες αλυσίδες να αναζητούν νέες ισορροπίες και τις ξένες να ενισχύουν την παρουσία τους, διεκδικώντας ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο.

Τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες κατανάλωσης έχουν αλλάξει αισθητά. Οι πολύωρες εργάσιμες ημέρες, η εξάπλωση της τηλεργασίας αλλά και η ανάπτυξη των υπηρεσιών διανομής φαγητού έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για έτοιμα γεύματα που συνδυάζουν ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και προσιτή τιμή. Το fast food δεν περιορίζεται πλέον στην εικόνα του πρόχειρου και ανθυγιεινού γεύματος· αντίθετα, εξελίσσεται σε μια ευρύτερη κατηγορία, όπου συνυπάρχουν burgers, wraps, αλλά και σαλάτες, bowls και εναλλακτικές επιλογές με έμφαση στην υγιεινή διατροφή.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές αλυσίδες ταχείας εστίασης προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν την εγγύτητά τους με τον καταναλωτή και τη γνώση της τοπικής αγοράς. Πολλές επενδύουν σε ανανέωση μενού, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, αλλά και σε ανασχεδιασμό καταστημάτων, ώστε να προσφέρουν πιο φιλικούς και λειτουργικούς χώρους. Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας –μέσω ψηφιακών παραγγελιών, εφαρμογών και συνεργασιών με πλατφόρμες delivery– έχει καταστεί βασικός παράγοντας επιβίωσης και ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά προσελκύει ολοένα και περισσότερες διεθνείς αλυσίδες fast food, οι οποίες βλέπουν στη χώρα μας ευκαιρίες τόσο λόγω της αστικής κατανάλωσης όσο και του τουρισμού. Με ισχυρά brands, οργανωμένα μοντέλα franchising και σημαντικά κεφάλαια για επενδύσεις, οι ξένες αλυσίδες ανοίγουν νέα καταστήματα, κυρίως σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Η παρουσία τους εντείνει τον ανταγωνισμό, ανεβάζοντας τον πήχη σε επίπεδο προβολής, τυποποίησης υπηρεσιών και ταχύτητας εξυπηρέτησης.

Η είσοδος και η επέκταση αυτών των διεθνών παικτών δεν περνά απαρατήρητη. Από τη μία πλευρά, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την άλλη, ασκεί πίεση στις μικρότερες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ανταγωνιστούν οργανωμένα δίκτυα με παγκόσμια εμπειρία. Η μάχη για τον καταναλωτή μεταφέρεται πλέον όχι μόνο στο προϊόν, αλλά και στην εμπειρία: στην ταχύτητα παράδοσης, στη συνέπεια, στην εικόνα του brand και στην τιμολογιακή πολιτική.

Παράλληλα, οι αλυσίδες fast food –εγχώριες και ξένες– βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινές προκλήσεις. Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών, η έλλειψη προσωπικού και οι απαιτήσεις για πιο βιώσιμες πρακτικές πιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσαρμοστικότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα. Όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν να συνδυάσουν αποτελεσματική οργάνωση, ευελιξία και κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή φαίνεται να κερδίζουν έδαφος.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς σε διαρκή κίνηση. Το fast food στην Ελλάδα δεν είναι πλέον μια στατική κατηγορία, αλλά ένας ζωντανός τομέας που αντανακλά κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές. Με τις ξένες αλυσίδες να διεκδικούν δυναμικά χώρο και τις ελληνικές να προσπαθούν να διατηρήσουν την ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, ο χάρτης της ταχείας εστίασης αναδιαμορφώνεται — και το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο απαιτητικό.

Στο επίκεντρο το νεανικό κοινό

Στην ελληνική αγορά, αλυσίδες όπως Goody’s, McDonald’s, KFC και TGI Friday’s διατηρούν ισχυρό αποτύπωμα, λειτουργώντας ως σταθερά σημεία αναφοράς ενώ concepts, όπως Mailo’s, Jackaroo, Taco Bell, Burger King θέτουν στο επίκεντρό τους το νεανικό κοινό, που αναδεικνύεται σε βασικό ρυθμιστή εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρό είναι το αποτύπωμα του ομίλου Vivartia στην ελληνική αγορά fast food, όπου δραστηριοποιείται μέσω του πρώην ομίλου Goody’s. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia, από την οποία προέκυψε ο όμιλος Goody’s. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα. Πλέον ο όμιλος έχει την επωνυμία Evergood, ενώ στους στόχους της επόμενης μέρας περιλαμβάνονται επενδύσεις στην καινοτομία με την εισαγωγή νέων προϊοντικών κατηγοριών, στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και στη διεθνή επέκτασή του με ανάπτυξη των σημάτων του ομίλου σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, καθώς και στην ενίσχυση του τομέα travel business. Ο όμιλος διαθέτει 5 αλυσίδες εστίασης Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria και Olympus Plaza) με πάνω από 560 σημεία πώλησης, 2 παραγωγικές μονάδες και περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους (συμπ. franchise). Από την Vivartia, βασικός μέτοχος της οποίας είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, εξαγοράστηκε πέρυσι το 60% της αλυσίδας εστίασης Jackaroo. Tο Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από μερικά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Tην εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης ξεκινώντας από ένα κατάστημα στον Πειραιά. Ο κύκλος επέκτασης στην Ελλάδα ολοκληρώνεται με δυο νέα καταστήματα τον Μάρτιο στη Γλυφάδα και τον Απρίλιο στην Πάτρα ενώ στη συνέχεια το brand θα στοχεύσει στο εξωτερικό με πρώτες αγορές-στόχους τη Γερμανία και την Κύπρο.

Νέα δεδομένα στον χώρο της ταχείας εστίασης δημιουργεί η έλευση της αλυσίδας εστιατορίων μεξικανικής κουζίνας Taco Bell στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα Taco Bell στη χώρα μας άνοιξε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Χαλάνδρι. Το εστιατόριο προσφέρει όλες τις επιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos κ.α. Ακολούθησε στα τέλη Οκτωβρίου το δεύτερο κατάστημα Taco Bell στο The Mall Athens ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα έπονται και νέα σημεία της διάσημης αλυσίδας. Η Taco Bell Corp, θυγατρική της Yum! Brands, είναι το κορυφαίο brand εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνταγές που περιλαμβάνονται στο μενού τους παράγονται κατά παραγγελία και σερβίρονται σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν πάνω 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως και πάνω από 1.000 εστιατόρια Taco Bell σε 31 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται ότι η Taco Bell ιδρύθηκε το 1962 από τον Glen Bell στην πόλη Downey της Καλιφόρνια, ενώ από το 2002 είναι θυγατρική της Yum! Brands, Inc. Στην Ελλάδα την ανάπτυξη των εστιατορίων Taco Bell έχει αναλάβει η Food Plus AEBE που δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International.

Σταθερή επιλογή για όλες τις ηλικίες καταναλωτών παραμένουν τα KFC που συνεχίζουν την επέκτασή τους στην ελληνική επικράτεια. Τον περασμένο Νοέμβριο άνοιξε τις πόρτες του το νέο κατάστημα KFC στη Λάρισα ενώ είχε προηγηθεί το κατάστημα στην Πάτρα, ήτοι το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας πλην της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Τον Νοέμβριο του 2024 άνοιξε κατάστημα KFC στον Γέρακα Αττικής το οποίο αποτελεί το πρώτο drive through (Drive-Thru) κατάστημα της αλυσίδας στην Ελλάδα. Με παρουσία στην Ελλάδα από το 1997, τα KFC κέρδισαν τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια την προτίμησή τους στο brand. Η KFC (συντομία της ιστορικής ονομασίας Kentucky Fried Chicken), είναι αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού που ειδικεύεται στο τηγανητό κοτόπουλο. Με έδρα το Λούισβιλ του Κεντάκι, η KFC ανοίγει το πρώτο της κατάστημα το 1952 και το 1955 καταφέρνει να κατοχυρώσει τη μοναδική συνταγή και πλέον αριθμεί καταστήματα σε πάνω από 30.000 τοποθεσίες και σε 150 χώρες παγκοσμίως. Η αλυσίδα είναι θυγατρική της Yum! Brands, εταιρείας εστιατορίων στην οποία ανήκουν επίσης οι αλυσίδες Pizza Hut και Taco Bell. Στην ελληνική αγορά την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC έχει αναλάβει η Food Plus AEBE που δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International.

Πρόσφατα, η ελληνική αγορά fast food απέκτησε έναν ακόμα παίκτη. Συγκεκριμένα, το πρώτο κατάστημα Burger King, εκτός αεροδρομίων, άνοιξε τις πόρτες του στο Χαλάνδρι σηματοδοτώντας την είσοδο του brand σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές της Αττικής. Η επέκταση του δημοφιλούς brand στην Αθήνα πραγματοποιείται από τον κυπριακό όμιλο PHC που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης. Με τη «σφραγίδα» άλλωστε του ίδιου ομίλου, προχωρά η ανάπτυξη των καταστημάτων της Pizza Hut.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική αλυσίδα Burger King διαθέτει παρουσία σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας και δη στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου κ.α. Τα Burger King στα αεροδρόμια της χώρας αναπτύσσει η εταιρεία Select Service Partners.

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύου

Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί η Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια των εστιατορίων McDonald’s στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη του δικτύου στην τοπική αγορά. Το 2024 η Premier Capital Ελλάς εξυπηρέτησε περισσότερους από 11,5 εκατομμύρια επισκέπτες στα 35 εστιατόρια McDonald’s, απασχολώντας 1.700 εργαζόμενους. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της επέκτασης του δικτύου στη χώρα, με 3 νέα ανοίγματα εστιατορίων McDonald’s (Νέα Σμύρνη, Κορυδαλλός και Θεσσαλονίκη) και τον εκσυγχρονισμό του εστιατορίου στη Ρόδο. Επίσης, πραγματοποίησε επενδύσεις άνω των 4,4 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων και την ανακαίνιση υπαρχόντων, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες. Ακόμα, η εταιρία ανέπτυξε ένα νέο, υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας περίπου 4.000 τμ, μια επένδυση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Η Premier Capital Ελλάς λειτουργεί 35 εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα και αποτελεί μέλος της Premier Capital plc με έδρα τη Μάλτα, που είναι ο Developmental Licencee της McDonald’s σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία. Η Premier Capital λειτουργεί 194 εστιατόρια McDonald’s στις έξι χώρες και απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Pax Hospitality, 29 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου TGI Friday’s στην Κηφισιά συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά. Το brand μετρά 10 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μέσω franchise. Το δέκατο κατάστημα TGI Friday’s εγκαινιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Smart Park στα Σπάτα ενώ το επόμενο θα ανοίξει στον Πειραιά. Στον ίδιο όμιλο εντάχθηκε το 2022 και το Ancho Mexican Grill, ένα fast casual concept μεξικάνικης κουζίνας που ιδρύθηκε το 2013 και μετρά 6 καταστήματα στην Αθήνα. Από την Pax Hospitality, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και η αλυσίδα ασιατικής κουζίνας P.F. Chang’s, με παρουσία σε διεθνές επίπεδο και έδρα στις ΗΠΑ και με πλάνο ανάπτυξης που προβλέπει τη δημιουργία 4 καταστημάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα εντός της επόμενης πενταετίας.

Τα Mailo’s-The Pasta Project αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού brand που έχει εδραιωθεί στην αγορά του street food. Με δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η εταιρεία έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στην αγορά της Βηρυτού. Η είσοδος στη στρατηγική αγορά του Λιβάνου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας, που έχει σαν στόχο να φέρει τα φρέσκα ζυμαρικά και τις signature σάλτσες των Mailo’s σε ακόμη περισσότερες αγορές. Το concept που δημιούργησε ο Νίκος Μουτσουρούφης και η αναπτυξιακή πορεία της αλυσίδας προσέλκυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον της VG Holding του Βλάσση Γεωργάτου (Γρηγόρης ΑΒΕΕ), η οποία τον περασμένο Απρίλιο αύξησε το ποσοστό της στη Mailo’s στο 35%, ενισχύοντας περαιτέρω το πλάνο επέκτασης του brand σε Ελλάδα και εξωτερικό.