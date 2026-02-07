Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε μια ξεχωριστή υποδοχή από τον κόσμο του Ολυμπιακού τη στιγμή που πάτησε το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Οι φίλαθλοι είχαν γεμίσει από νωρίς τις εξέδρες, σε ένα παιχνίδι που ήταν sold out, περιμένοντας με ανυπομονησία να δουν τον προπονητή των Πειραιωτών να κάνει την εμφάνισή του. Το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο και οι οπαδοί φώναζαν συνθήματα, θέλοντας να δείξουν τη στήριξή τους.

Μόλις ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, το γήπεδο σείστηκε από το σύνθημα «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα», με τον τεχνικό του Ολυμπιακού να ανταποκρίνεται άμεσα, χειροκροτώντας προς τον κόσμο.

Λίγο πριν από το παιχνίδι, ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε κι εκείνος το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον προπονητή του, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια (21:15), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε στο ΣΕΦ φορώντας μια ιδιαίτερη μπλούζα, πάνω στην οποία απεικονιζόταν το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τη χαρακτηριστική κίνηση που ζητάει… σιωπή, δίνοντας έναν ακόμη συμβολικό τόνο στη βραδιά.