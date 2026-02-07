Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που συνδυάζει επιταχυνόμενες ιδιωτικοποιήσεις και ριζική αναδιοργάνωση του φορολογικού μηχανισμού, ξεκινά για την ελληνική οικονομία το 2026.

Στον λεγόμενο «μπλε φάκελο» με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη νέα χρονιά, περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα συνδυάζει την αποδοτικότητα του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις με την αποτελεσματικότητα του κράτους στη δίκαιη συλλογή και κατανομή των φόρων.

Υπερταμείο: Επιτάχυνση αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας

Σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος-σταθμό για τον μετασχηματισμό της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) σε δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο («Sovereign Wealth Fund»), με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, μέσω επενδύσεων, αναδιάρθρωσης θυγατρικών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Προβλέπεται υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, επιτάχυνση του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών και δημοπράτηση νέων έργων στρατηγικής σημασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο το 2025, προκρίνονται έξι βασικές δράσεις:

Εκκίνηση διαδικασίας αξιοποίησης για τα πρώτα 1.000 από τα συνολικά 36.000 ακίνητα της ΕΤΑΔ Οριστική κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας Κατακύρωση διαγωνισμού για τους λιμένες κρουαζιέρας Καβάλας και Κατάκολου Υπογραφή σύμβασης για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Καταβολή τιμήματος και έναρξη παραχώρησης για τις μαρίνες Αργοστολίου και Πύλου Είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ

Παράλληλα, προωθούνται εμβληματικά έργα αστικής ανάπλασης (ΔΕΘ–Helexpo, Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης») και έργα υποδομών, όπως η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών και η δημιουργία logistics parks σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα εισάγονται καινοτομίες στην παραγωγή νέων επενδύσεων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Μεγάλες τομές φέρνει το 2026 στην είσπραξη φορολογικών εσόδων και στην παρακολούθηση των κρατικών δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, η απώλεια εσόδων από ΦΠΑ έχει μειωθεί κάτω από 11,4% το 2023, από 24% το 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,5%).

Κομβικής σημασίας έργο αποτελεί το ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ (ΜΙΔΑ), το οποίο θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο.

Επιπλέον, εντός του 2026 ολοκληρώνονται επενδύσεις για την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, όπως:

Σύστημα Business Intelligence με ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντικατάσταση του e-send για real-time παρακολούθηση συναλλαγών ταμειακών μηχανών

Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης εμπορευμάτων και containers

Σε νομοθετικό επίπεδο, προωθείται το «Group taxation», ένα νέο πλαίσιο φορολόγησης ομίλων επιχειρήσεων με ενιαία φορολογική δήλωση.

Έλεγχος δαπανών

Στο μέτωπο του ελέγχου δαπανών, προωθείται το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα παρέχει πλήρη δημοσιονομική εικόνα για τις παροχές που καταβάλλει το Δημόσιο.

Το Μητρώο θα τεθεί πιλοτικά σε λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026 και θα ενταχθούν αρχικά παροχές του ΟΠΕΚΑ, επιλεγμένες ενισχύσεις της ΔΥΠΑ, το επίδομα θέρμανσης και vouchers βρεφονηπιακών σταθμών.

Παράλληλα, προβλέπεται εργαλείο επιχειρησιακής ευφυΐας για συγκεντρωτικές αναφορές, που θα αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξή του.