Βανδαλισμένα βρήκαν τα τρακτέρ τους αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, που συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους.

Τα βαριά οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακόμα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη, κατά πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες», τονίζεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν στον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού στο ύψος του Πλατυκάμπου, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται, ότι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν σήμερα, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δεύτερος γύρος διαλόγου σήμερα

Ο διάλογος με την κυβέρνηση συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 14/1 και στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Θάνος Πετραλιάς, Γιώργος Πιτσιλής και Ιωάννης Καβαδάς.

Μπαίνοντας στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου γίνεται η συνάντηση, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Αδριανός, είπε: «Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις». Κατά τη συνάντηση αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση. Κατά τη συνάντηση αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων αγροτικών μπλόκων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στη νέα αυτή συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αγροτών.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Λογικά από την Πέμπτη, θα υπάρξουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι των μπλόκων και θα αποφασιστεί εάν τελικά θα κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους.