Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν στον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού στο ύψος του Πλατυκάμπου, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό.

Εικόνα από drone δείχνει τον δρόμο να έχει «πλημμυρίσει» από τρακτέρ, τα οποία υπολογίζεται ότι να μείνουν για περίπου τρεις ώρες.

Σημειώνεται, ότι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.