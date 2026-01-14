Κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους θεωρείται πιθανό να ετοιμάσουν αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να σκληρύνουν τη στάση τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ο διάλογος με την κυβέρνηση συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 14/1 και στη σημερινή συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Θάνος Πετραλιάς, Γιώργος Πιτσιλής και Ιωάννης Καβαδάς.

Ειδικότερα, στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων αγροτικών μπλόκων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας.

Ποια θέματα θα βρεθούν στο «τραπέζι» της σημερινής συνάντησης των αγροτών με την κυβέρνηση

Στη νέα αυτή συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αγροτών.

Όπως επεσήμανε σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ, υπάρχει μεγάλο ζητούμενο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα και άλλους νομούς), το οποίο αφορά κληρονομικά χιλιάδων αγροτεμαχίων καθώς το σύστημα «πετάει» έξω τους αγρότες όταν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αγροτεμάχια τα οποία νοικιάζουν οι αγρότες από τρίτους, των οποίων οι μεταβιβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Λογικά από την Πέμπτη, θα υπάρξουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι των μπλόκων και θα αποφασιστεί εάν τελικά θα κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους.

Η ανακοίνωση για τη συνάντηση της Τρίτης

«Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας κινητοποιούμενων αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν διεξοδικά επί 3,5 ώρες τα οξυμένα προβλήματα καθώς και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μετά το πέρας και των συναντήσεων με την εξειδίκευση καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων».