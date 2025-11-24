«Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και προκλήσεων. Έχουμε κατακτήσεις. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που βιώσαμε εκείνες τις κρίσιμες, τις υπαρξιακές ημέρες του 2015». Αυτό τόνισε στο Βερολίνο ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησής του με τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, «πλέον είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικά ισορροπήσει, έχουμε δημοσιονομικά καθαρά πλεονάσματα, η ανεργία είναι στα επίπεδα του 2008, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από εκείνον της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, άρα είμαστε σε μια πολυ θετική τροχιά, αλλά βέβαια και εμείς έχουμε τις δικές μας προκλήσεις».

Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που ανέφερε είναι η ανάγκη να φτάσει η Ελλάδα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους μισθούς, δεδομένου ότι το 2019 βρίσκονταν στο 62% του μέσου όρου και σήμερα έχουν ανέλθει μόλις στο 70%.

Τι μας δίδαξε η κρίση

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε επίσης ως μια μεγάλη κατάκτηση την ψηφιακή μεταρρύθμιση που ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος για την παρουσία του στο Βερολίνο, αφού όπως είπε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας επέλεξε να δημιουργήσει ένα τέτοιο υπουργείο και μπορούμε «να δούμε τι έχουμε διδαχτεί εμείς ως Ελλάδα και τι από όλα αυτά θα μπορούσε να αφορά και τη Γερμανία».

«Η Ελλάδα έχει διδαχτεί τη δική της αλήθεια, μια λέξη που ετυμολογικά περιλαμβάνει τη μη λήθη, δηλαδή να μην ξεχνάς». Μάθαμε από τα λάθη μας, υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός και στόχος αυτής της γενιάς θα πρέπει να είναι ακριβώς να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Το δεύτερο μεγάλο μάθημα είναι, πρόσθεσε, ότι στην πολιτική οι κατακτήσεις δεν έρχονται με τα λόγια.«Το σημαντικό είναι να γνωρίζει ο κόσμος πόσο δύσκολα χτίζεις κάτι, με πόσο ιδρώτα επιτυγχάνονται αυτές οι κατακτήσεις».

Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σχέδιο και αυτό είναι το σημαντικό σε μια προσπάθεια μετάβασης σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Ανέφερε ως έναν σημαντικό στόχο την άνοδο του ποσοστού των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, που αυτή τη στιγμή έχει ήδη φτάσει το 17%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. Αυτό ήταν και ένα θέμα συζήτησης με τον Γερμανό ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, το πώς δηλαδή θα έρθουν ακόμα περισσότερες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Για την ακρίβεια

Σε σχέση με την ακρίβεια, που όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις παραμένει το υπ΄αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, παραδέχτηκε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που «ακούμπησε πολλούς συμπολίτες μας ειδικά για τα ενοίκια ή τα τρόφιμα», αλλά λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα έτσι ώστε να στηριχθούν τα συγκεκριμένα νοικοκυριά, όπως το πρόγραμμα για την επιστροφή ενοικίου ή το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Απέφυγε να απαντήσει για το αν σχεδιάζονται άλλα επιπλέον μέτρα, λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός εν ευθέτω χρόνω. «Έχουμε πολλά στοιχήματα να κερδίσουμε» παραδέχτηκε.

Η πρόκληση του δημογραφικού

«Το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας αλλάζει. Είμαστε σε μια διαδρομή αλλαγής του που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά η οποία γίνεται με πολύ στιβαρά και αποφασιστικά βήματα». Ανέφερε ως μια μεγάλη πρόκληση το δημογραφικό, αφού ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται, στην οποία έδωσε έμφαση η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σχετικά με «το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης» ο Κ. Πιερρακάκης είπε ότι «εδώ έρχεται μια νέα εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, για ιδιωτικούς καταλύτες που θα έρθουν να τονώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης, να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και να συμβάλουν συνολικότερα και στην αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου».

Στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext την οποία μάλιστα συνέδεσε προοπτικά και με παλαιότερη δήλωση του καγκελάριου Μερτς για την ανάγκη μιας μεγάλης κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Γιατί φεύγουν οι startupers

Σε ερώτηση για τους Έλληνες ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων που επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα μίλησε για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. «Εχουμε ακόμα εμπόδια μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, σε πάρα πολλούς τομείς που δεν μας επιτρέπουν να αντλήσουμε από το σύνολο των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς. Ακόμα και τώρα όλες οι χώρες κοιτάζουμε πώς θα έχουμε 27 αποτελεσματικές αγορές.

Το θέμα είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή αποτελεσματική αγορά… Για να μπορέσει μια νεοφυής επιχείρηση να βρει το ευρωπαϊκό της πεπρωμένο στην ευρωπαϊκή ήπειρο». Χαρακτηριστικά ο Έλληνας πολιτικός επεσήμανε ότι «η υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το μεγαλύτερο πρότζεκτ της γενιάς μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ψηφιοποίηση και προσωπικά δεδομένα

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε και στα σημαντικά βήματα της ψηφιοποίησης που έχει φτάσει σήμερα να αφορά συνολικά περίπου 2.200 διαφορετικές διαδικασίες και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν έχει υπάρξει ακόμα μια μέτρηση για το δημοσιονομικό αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας που σίγουρα, όπως επεσήμανε, οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους, ενώ πρόσθεσε ότι και σε κοινωνικό επίπεδο αυτό που αποκάλεσε «ψηφιακή επανάσταση» έχει αποφέρει μεγάλα κέρδη στους πολίτες.

«Είναι μια από τις ομορφότερες ιστορίες που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και για αυτό το λόγο και εδώ στη Γερμανία μας κάνουν σχετικά πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξανά σχεδιάσεις το κράτος» υπογράμμισε.

Σε σχέση με το γεγονός ότι ακόμα ανεξάρτητες αρχές όπως αυτή της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραμένουν ακόμα ακέφαλες τόνισε ότι η κυβέρνηση αναζητά τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για να προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Σημείωσε ότι οι αρχές αυτές με τις οποίες έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν διαθέτουν εξαιρετικά στελέχη και συνεχίζουν να επιτελούν με συνέπεια το έργο τους.

Θέλουμε το γερμανικό ενδιαφέρον

Κλείνοντας ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι έχει καλέσει στην Ελλάδα τον Γερμανό ομόλογό του με στόχο να συζητήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω επενδύσεων, αφού όπως είπε υπάρχει ήδη «πεπραγμένο» και μάλιστα κυριολεκτικά «σε όλους τους τομείς». Μίλησε για μια λογική που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ευρύτερα στρατηγική.

«Να δούμε μέσα από κάθε υποδομή που έχουμε, μέσα από κάθε asset δημόσιου ενεργητικού, πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε τη μέγιστη αξία για τους Έλληνες πολίτες. Και στο επίπεδο των επενδύσεων και στο επίπεδο της αποτύπωσης της δημόσιας περιουσίας σε κάποια πράγματα υπήρξαμε αργοί». Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να δούμε γερμανικό ενδιαφέρον γιατί το είδαμε στα δύσκολα χρόνια, το είδαμε στην πράξη και είδαμε ότι αυτό λειτούργησε για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία και σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας».

Υπάρχουν και καθυστερήσεις

«Πράγματι υπήρχαν ζητήματα που δεν μπορέσαμε να έχουμε την ίδια επιτιυχία που είχαμε σε άλλους τομείς. Αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες κυβερνήσεις είναι ότι αναδύουμε τα προβλήματα, μιλούμε ειλικρινώς για αυτά και προσπαθούμε να προτείνουμε θεραπεία και λύσεις όποτε αυτά έρχονται μπροστά μας.»

Ο Κ. Πιερρακάκης παραδέχτηκε ότι έχει ακούσει από ξένους επενδυτές να αναφέρονται στις καθυστερήσεις στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης, αλλά παράλληλα όλοι διαπιστώνουν ότι έχει υπάρξει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα ο οποίος αποτελεί πραγματική πρόκληση. Και αυτό σχετίζεται και με την ψηφιοποίηση. «Ζούσαμε σε ένα βασίλειο του χαρτιού. Περνάμε λοιπόν από την εποχή του βασιλείου του χαρτιού σε μια εποχή όπου μετράμε τα πάντα. Ό,τι δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς και να το μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση όλου του συστήματος της Δικαιοσύνης στη χώρα μας».

Κοινή υπόθεση των Ευρωπαίων η ασφάλεια

Σε σχέση με το ψυχροπολεμικό κλίμα και τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης ο Κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι ή Ελλάδα έχει σχέδιο. Τα τελευταία χρόνια η χώρα δημιούργησε και σφυρηλάτησε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξοπλισμών που εγγυάται την ασφάλειά της, διασφαλίζει την συνολικότερη εξίσωση εθνικής ασφάλειας που θέλει να επίλυσε, όπωςς είπε.

«Αυτό που όμως πιστεύουμε είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να καταστεί όλο ένα περισσότερο και ευρωπαϊκό. Έχουμε πολλά κοινά πράγματα να κάνουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στον χώρο της ασφάλειας, υπάρχουν τομείς όπου έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε και να σωρεύσουμε δυνατότητες και τεχνογνωσία, όπως ο τομέας του διαστήματος. Τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν ότι στον χώρο της ασφάλειας υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε με μια πιο κοινή και συγκεντρωτική λογική.»