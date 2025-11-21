Η εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς συναντήσεις έχει αλλάξει δραματικά. Όπως σημειώνει το γερμανικό δημοσίευμα RND, «όταν οι Έλληνες Υπουργοί Οικονομικών ταξίδευαν στο Βερολίνο τις τελευταίες δεκαετίες, συνήθως το έκαναν ως αιτούντες».

Τώρα, όμως, ο νυν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «μπορεί να σταθεί με ψηλά το κεφάλι απέναντι στον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ», καθώς «στις αποσκευές του δεν έχει αιτήματα βοήθειας, αλλά αριθμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθόνο στο Βερολίνο».

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς μετά το τέλος της πανδημίας. Σύμφωνα με το RND, «από το τέλος της πανδημίας, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ». Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «υπολογίζει για την Ελλάδα ανάπτυξη 2,2% και 1,7% για τα επόμενα δύο χρόνια», την ώρα που για τη Γερμανία η πρόβλεψη είναι 1,2%.

Η αντιστροφή της εικόνας είναι ορατή και στα ταμεία. Ενώ άλλα κράτη μέλη μάχονται με ελλείμματα, ο Πιερρακάκης «επιτυγχάνει πλεονάσματα». Τα φορολογικά έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους «ήταν δύο δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον στόχο», ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα «ανήλθε σε 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ», σημειώνει το γερμανικό δημοσίευμα.

Η σταθερή δημοσιονομική πορεία επιτρέπει στην Ελλάδα να μειώνει ταχύτατα τον δείκτη του χρέους της. Παρόλο που η χώρα «εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 145% του ΑΕΠ», το δημοσίευμα τονίζει ότι «κανένα άλλο κράτος μέλος δεν μειώνει τις υποχρεώσεις του τόσο γρήγορα». Συγκεκριμένα, «από το 2020, ο δείκτης μειώθηκε κατά 62 ποσοστιαίες μονάδες».

Οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων διάσωσης παίζουν κεντρικό ρόλο. «Τα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχουν ήδη εξοφληθεί πλήρως από την Αθήνα το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο».

Μάλιστα, τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης «αναμένεται να αποπληρωθούν έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από τη συμφωνία». Αυτή η ταχεία μείωση «ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών», με αποτέλεσμα «όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα από αυτή την άνοιξη».

Ο Πιερρακάκης, με υπόβαθρο στην Πληροφορική από το MIT και το Χάρβαρντ, ταιριάζει στο «τεχνοκρατικό προφίλ που προτιμά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερες από 2000 κρατικές υπηρεσίες». Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας φάνηκε κατά την πανδημία: «Χάρη στην ψηφιοποίηση, η Ελλάδα κατάφερε να εμβολιάσει τον πληθυσμό της με τάξη και σε χρόνο ρεκόρ κατά του κορωνοϊού και να παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού».

Αυτή η ψηφιοποίηση «δρέπει τους καρπούς» τώρα και στο Οικονομικών, καθώς «τα αυξανόμενα φορολογικά έσοδα οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην επιτυχία της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής». Σε αυτό, «η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η Τεχνητή Νοημοσύνη διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο».