Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Π. Μαρινάκη. Το νομοσχέδιο αφορά στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το ΚΚΕ το καταψήφισε ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Κατά την διάρκεια συζήτησης του σχεδίου νόμου αναμένονται τοποθετήσεις και πολιτικών αρχηγών.

Στο νομοσχέδιο, μέχρι την έναρξη της συζήτησης, δεν έχουν κατατεθεί υπουργικές ή βουλευτικές τροπολογίες.